El Índice de Precios de Propiedades de la URA t/t muestra el cambio porcentual en el precio de la propiedad por metro cuadrado en Singapur en el trimestre reportado en comparación con el anterior. Los datos se ofrecen para propiedades privadas, oficinas y locales comerciales, almacenes y fábricas. El aumento del indicador generalmente se asocia con un crecimiento de la demanda de propiedad, lo cual indica un fortalecimiento de la economía, y puede influir positivamente en las cotizaciones del dólar de Singapur.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice del mercado inmobiliario del Urban Redevelopment Authority (URA) t/t (URA Singapore Property Price Index q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).