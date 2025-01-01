GetData

Obtiene el elemento de la serie temporal por su índice.

datetime GetData(

int index

) const

Parámetros

index

[in] Índice del elemento.

Valor devuelto

El elemento del búfer de la serie temporal, o 0.

GetData

Obtiene el elemento de la serie temporal a partir de la posición inicial y del número de elementos.

int GetData(

int start_pos,

int count,

long& buffer

) const

Parámetros

start_pos

[in] Posición inicial de la serie temporal.

count

[in] Número de elementos requeridos.

buffer

[in] Referencia al array de datos destino.

Valor devuelto

>=0 en caso de éxito, -1 en caso de error.

GetData

Obtiene el elemento de la serie temporal a partir de la hora inicial y del número de elementos.

int GetData(

datetime start_time,

int count,

long& buffer

) const

Parámetros

start_time

[in] Hora de inicio.

count

[in] Número de elementos requeridos.

buffer

[in] Referencia al array destino de datos.

Valor devuelto

>=0 en caso de éxito, -1 en caso de error.

GetData

Obtiene el elemento de la serie temporal por horas de inicio y fin.

int GetData(

datetime start_time,

datetime stop_time,

long& buffer

) const

Parámetros

start_time

[in] Hora de inicio.

stop_time

[in] Hora de parada.

buffer

[in] Referencia al array destino de datos

Valor devuelto

>=0 en caso de éxito, -1 en caso de error.