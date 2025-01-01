CiHigh
CiHigh는 과거 막대 중 고가에 액세스할 수 있도록 설계된 클래스입니다.
Description
CiHigh 클래스는 과거 막대 중 고가에 액세스할 수 있게 해줍니다.
Declaration
|
class CiHigh: public CPriceSeries
Title
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
상속 계층
CiHigh
그룹별 클래스 메서드
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
클래스 CSeries에서 상속된 메서드
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
CPriceSeries 클래스에서 상속된 메서드
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh