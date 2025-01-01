CiHigh
CiHigh é uma classe projetado para o acesso as máximas de preços das barras no histórico.
Descrição
A classe CiHigh fornece um acesso as máximas de preços das barras no histórico.
Declaração
class CiHigh: public CPriceSeries
Título
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Hierarquia de herança
CiHigh
Métodos de classe
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos herdados da classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos herdados da classe CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh