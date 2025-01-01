DocumentaciónSecciones
GetData

Obtiene el elemento de la serie temporal a partir de la posición inicial y del número de elementos.

int  GetData(
   int   start_pos,     // posición inicial
   int   count,         // número de elementos a obtener
   double& buffer       // array destino
   ) const

Parámetros

start_pos

[in]  Posición inicial de la serie temporal.

count

[in]  Número de elementos requeridos.

buffer

[in]  Referencia al array de datos destino.

Valor devuelto

>=0 en caso de éxito, -1 en caso de error.

GetData

Obtiene el elemento de la serie temporal a partir de la hora inicial y del número de elementos.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // hora de inicio
   int       count,          // número de elementos
   double&     buffer        // array destino
   ) const

Parámetros

start_time

[in]  Hora de inicio.

count

[in]  Número de elementos requeridos.

buffer

[in]  Referencia al array destino de datos.

Valor devuelto

>=0 en caso de éxito, -1 en caso de error.

GetData

Obtiene el elemento de la serie temporal por horas de inicio y fin.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // hora de inicio
   datetime  stop_time,      // hora de fin
   double&   buffer          // array destino
   ) const

Parámetros

start_time

[in]  Hora de inicio.

stop_time

[in]  Hora de parada.

buffer

[in]  Referencia al array destino de datos

Valor devuelto

>=0 en caso de éxito, -1 en caso de error.