CiHigh

CiHigh 类设计用于访问历史柱线的最高价。

描述

声明

   class CiHigh: public CPriceSeries

标称库文件

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

                      CiHigh

类方法

创建方法

 

创建

创建时间序列

数据访问方法

 

GetData

获取数据