DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasGetHashCode 

GetHashCode

Calcula el valor del código hash.

Versión para trabajar con el tipo bool.

int GetHashCode(
   const bool  value         // valor
   );

Versión para trabajar con el tipo char.

int GetHashCode(
   const char  value         // valor
   );

Versión para trabajar con el tipo uchar.

int GetHashCode(
   const uchar  value        // valor
   );

Versión para trabajar con el tipo short.

int GetHashCode(
   const short  value        // valor
   );

Versión para trabajar con el tipo ushort.

int GetHashCode(
   const ushort  value       // valor
   );

Versión para trabajar con el tipo color.

int GetHashCode(
   const color  value        // valor
   );

Versión para trabajar con el tipo int.

int GetHashCode(
   const int  value          // valor
   );

Versión para trabajar con el tipo uint.

int GetHashCode(
   const uint  value         // valor
   );

Versión para trabajar con el tipo datetime.

int GetHashCode(
   const datetime  value     // valor
   );

Versión para trabajar con el tipo long.

int GetHashCode(
   const long  value         // valor
   );

Versión para trabajar con el tipo ulong.

int GetHashCode(
   const ulong  value        // valor
   );

Versión para trabajar con el tipo float.

int GetHashCode(
   const float  value        // valor
   );

Versión para trabajar con el tipo double.

int GetHashCode(
   const double  value       // valor
   );

Versión para trabajar con el tipo string.

int GetHashCode(
   const string  value       // valor
   );

Versión para trabajar con el resto de los tipos.

template<typename T>
int GetHashCode(
   T  value                  // valor
   );

Parámetros

value

[in]  Valor para el que se debe obtener el código hash.

Valor devuelto

Retorna el código hash.

Nota

Si el tipo es T, el objeto que implementa la interfaz IEqualityComparable<T>, el código hash se obtendrá usando como base su método HashCode. En el resto de los casos, el código hash se calculará como el valor del código hash a partir del nombre del tipo de ese valor.