GetHashCode

Calcula el valor del código hash.

Versión para trabajar con el tipo bool.

int GetHashCode(

const bool value

);

Versión para trabajar con el tipo char.

int GetHashCode(

const char value

);

Versión para trabajar con el tipo uchar.

int GetHashCode(

const uchar value

);

Versión para trabajar con el tipo short.

int GetHashCode(

const short value

);

Versión para trabajar con el tipo ushort.

int GetHashCode(

const ushort value

);

Versión para trabajar con el tipo color.

int GetHashCode(

const color value

);

Versión para trabajar con el tipo int.

int GetHashCode(

const int value

);

Versión para trabajar con el tipo uint.

int GetHashCode(

const uint value

);

Versión para trabajar con el tipo datetime.

int GetHashCode(

const datetime value

);

Versión para trabajar con el tipo long.

int GetHashCode(

const long value

);

Versión para trabajar con el tipo ulong.

int GetHashCode(

const ulong value

);

Versión para trabajar con el tipo float.

int GetHashCode(

const float value

);

Versión para trabajar con el tipo double.

int GetHashCode(

const double value

);

Versión para trabajar con el tipo string.

int GetHashCode(

const string value

);

Versión para trabajar con el resto de los tipos.

template<typename T>

int GetHashCode(

T value

);

Parámetros

value

[in] Valor para el que se debe obtener el código hash.

Valor devuelto

Retorna el código hash.

Nota

Si el tipo es T, el objeto que implementa la interfaz IEqualityComparable<T>, el código hash se obtendrá usando como base su método HashCode. En el resto de los casos, el código hash se calculará como el valor del código hash a partir del nombre del tipo de ese valor.