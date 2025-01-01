- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Calcula el valor del código hash.
Versión para trabajar con el tipo bool.
int GetHashCode(
Versión para trabajar con el tipo char.
int GetHashCode(
Versión para trabajar con el tipo uchar.
int GetHashCode(
Versión para trabajar con el tipo short.
int GetHashCode(
Versión para trabajar con el tipo ushort.
int GetHashCode(
Versión para trabajar con el tipo color.
int GetHashCode(
Versión para trabajar con el tipo int.
int GetHashCode(
Versión para trabajar con el tipo uint.
int GetHashCode(
Versión para trabajar con el tipo datetime.
int GetHashCode(
Versión para trabajar con el tipo long.
int GetHashCode(
Versión para trabajar con el tipo ulong.
int GetHashCode(
Versión para trabajar con el tipo float.
int GetHashCode(
Versión para trabajar con el tipo double.
int GetHashCode(
Versión para trabajar con el tipo string.
int GetHashCode(
Versión para trabajar con el resto de los tipos.
template<typename T>
Parámetros
value
[in] Valor para el que se debe obtener el código hash.
Valor devuelto
Retorna el código hash.
Nota
Si el tipo es T, el objeto que implementa la interfaz IEqualityComparable<T>, el código hash se obtendrá usando como base su método HashCode. En el resto de los casos, el código hash se calculará como el valor del código hash a partir del nombre del tipo de ese valor.