IList<T>

La interfaz IList<T> es una interfaz para la implementación de listas de datos genéricas.

Descripción

La interfaz IList<T> determina los métodos principales para trabajar con una lista: acceso al elemento según el índice, búsqueda y eliminación del elemento, clasificación y otros.

Declaración

template<typename T>

interface IList : public ICollection<T>

Encabezamiento

#include <Generic\Interfaces\IList.mqh>

Jerarquía de herencia ICollection IList Descendientes directos CArrayList

Métodos de clase