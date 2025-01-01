DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasIList<T> 

IList<T>

La interfaz IList<T> es una interfaz para la implementación de listas de datos genéricas.

Descripción

La interfaz IList<T> determina los métodos principales para trabajar con una lista: acceso al elemento según el índice, búsqueda y eliminación del elemento, clasificación y otros.

Declaración

   template<typename T>
   interface IList : public ICollection<T>

Encabezamiento

   #include <Generic\Interfaces\IList.mqh>

Jerarquía de herencia

  ICollection

      IList

Descendientes directos

CArrayList

Métodos de clase

Método

Descripción

TryGetValue

Obtiene un elemento de la lista según el índice establecido

TrySetValue

Cambia un valor de la lista según el índice establecido

Insert

Inserta un elemento en la lista según el índice especificado

IndexOf

Busca la primera aparición de un valor en la lista

LastIndexOf

Busca la última aparición de un valor en la lista

RemoveAt

Elimina un elemento de la lista según el índice especificado