IList<T>
La interfaz IList<T> es una interfaz para la implementación de listas de datos genéricas.
Descripción
La interfaz IList<T> determina los métodos principales para trabajar con una lista: acceso al elemento según el índice, búsqueda y eliminación del elemento, clasificación y otros.
Declaración
|
template<typename T>
Encabezamiento
|
#include <Generic\Interfaces\IList.mqh>
|
Jerarquía de herencia
IList
Descendientes directos
Métodos de clase
|
Método
|
Descripción
|
Obtiene un elemento de la lista según el índice establecido
|
Cambia un valor de la lista según el índice establecido
|
Inserta un elemento en la lista según el índice especificado
|
Busca la primera aparición de un valor en la lista
|
Busca la última aparición de un valor en la lista
|
Elimina un elemento de la lista según el índice especificado