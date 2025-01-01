DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 GetHashCode 

GetHashCode

Calcula o valor de código hash.

Versão para trabalhar com o tipo bool.

int GetHashCode(
   const bool  value         // valor
   );

Versão para trabalhar com o tipo char.

int GetHashCode(
   const char  value         // valor
   );

Versão para trabalhar com o tipo uchar.

int GetHashCode(
   const uchar  value        // valor
   );

Versão para trabalhar com o tipo short.

int GetHashCode(
   const short  value        // valor
   );

Versão para trabalhar com o tipo ushort.

int GetHashCode(
   const ushort  value       // valor
   );

Versão para trabalhar com o tipo color.

int GetHashCode(
   const color  value        // valor
   );

Versão para trabalhar com o tipo int.

int GetHashCode(
   const int  value          // valor
   );

Versão para trabalhar com o tipo uint.

int GetHashCode(
   const uint  value         // valor
   );

Versão para trabalhar com o tipo datetime.

int GetHashCode(
   const datetime  value     // valor
   );

Versão para trabalhar com o tipo long.

int GetHashCode(
   const long  value         // valor
   );

Versão para trabalhar com o tipo ulong.

int GetHashCode(
   const ulong  value        // valor
   );

Versão para trabalhar com o tipo float.

int GetHashCode(
   const float  value        // valor
   );

Versão para trabalhar com o tipo double.

int GetHashCode(
   const double  value       // valor
   );

Versão para trabalhar com o tipo string.

int GetHashCode(
   const string  value       // valor
   );

Versão para trabalhar com os outros tipos.

template<typename T>
int GetHashCode(
   T  value                  // valor
   );

Parâmetros

value

[in]  O valor para o qual é necessário obter o código hash.

Valor de retorno

Retorna o código hash.

Observação

Se o tipo T é um objeto que implementa a interface IEqualityComparable<T>, o código hash é obtido com base em seu método HashCode. Em todos os outros casos, o código hash é calculado como o valor do código hash a partir do nome do tipo desse valor.