- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
GetHashCode
Calcula o valor de código hash.
Versão para trabalhar com o tipo bool.
|
int GetHashCode(
Versão para trabalhar com o tipo char.
|
int GetHashCode(
Versão para trabalhar com o tipo uchar.
|
int GetHashCode(
Versão para trabalhar com o tipo short.
|
int GetHashCode(
Versão para trabalhar com o tipo ushort.
|
int GetHashCode(
Versão para trabalhar com o tipo color.
|
int GetHashCode(
Versão para trabalhar com o tipo int.
|
int GetHashCode(
Versão para trabalhar com o tipo uint.
|
int GetHashCode(
Versão para trabalhar com o tipo datetime.
|
int GetHashCode(
Versão para trabalhar com o tipo long.
|
int GetHashCode(
Versão para trabalhar com o tipo ulong.
|
int GetHashCode(
Versão para trabalhar com o tipo float.
|
int GetHashCode(
Versão para trabalhar com o tipo double.
|
int GetHashCode(
Versão para trabalhar com o tipo string.
|
int GetHashCode(
Versão para trabalhar com os outros tipos.
|
template<typename T>
Parâmetros
value
[in] O valor para o qual é necessário obter o código hash.
Valor de retorno
Retorna o código hash.
Observação
Se o tipo T é um objeto que implementa a interface IEqualityComparable<T>, o código hash é obtido com base em seu método HashCode. Em todos os outros casos, o código hash é calculado como o valor do código hash a partir do nome do tipo desse valor.