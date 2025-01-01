Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCDefaultEqualityComparer<T>
CDefaultEqualityComparer<T>
La clase CDefaultEqualityComparer<T> es una clase auxiliar que implementa la interfaz genérica IEqualityComparer<T> basándose en los métodos globales de Equals<T> y GetHashCode.
Descripción
La clase CDefaultEqualityComparer<T> se usa por defecto en las colecciones de datos genéricas, si el usuario no utiliza explícitamente otra clase que implemente la interfaz IEqualityComparer<T>.
Declaración
|
template<typename T>
Encabezamiento
|
#include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CDefaultEqualityComparer