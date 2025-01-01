DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCDefaultEqualityComparer<T> 

CDefaultEqualityComparer<T>

La clase CDefaultEqualityComparer<T> es una clase auxiliar que implementa la interfaz genérica IEqualityComparer<T> basándose en los métodos globales de Equals<T> y GetHashCode.

Descripción

La clase CDefaultEqualityComparer<T> se usa por defecto en las colecciones de datos genéricas, si el usuario no utiliza explícitamente otra clase que implemente la interfaz IEqualityComparer<T>.

Declaración

   template<typename T>
   class CDefaultEqualityComparer : public IEqualityComparer<T>

Encabezamiento

   #include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>

Jerarquía de herencia

  IEqualityComparer

      CDefaultEqualityComparer

Métodos de clase

Método

Descripción

Equals

Compara dos valores del tipo T

HashCode

Calcula el valor del código hash a partir de un objeto del tipo T