CDefaultEqualityComparer<T>

La clase CDefaultEqualityComparer<T> es una clase auxiliar que implementa la interfaz genérica IEqualityComparer<T> basándose en los métodos globales de Equals<T> y GetHashCode.

Descripción

La clase CDefaultEqualityComparer<T> se usa por defecto en las colecciones de datos genéricas, si el usuario no utiliza explícitamente otra clase que implemente la interfaz IEqualityComparer<T>.

Declaración

template<typename T>

class CDefaultEqualityComparer : public IEqualityComparer<T>

Encabezamiento

#include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>

Jerarquía de herencia IEqualityComparer CDefaultEqualityComparer

Métodos de clase