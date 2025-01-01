CSortedSet<T>

La clase CSortedSet<T> es una clase genérica que implementa la interfaz ISet<T>.

Descripción

La clase CSortedSet<T> es la implementación de un conjunto dinámico clasificado de datos del tipo T, respetando las exigencias de unicidad de cada valor. Esta clase proporciona los métodos principales para trabajar con conjuntos, así como las operaciones con ellos: unificación y enumeración de conjuntos, definición de subjuntos rigurosos y no rigurosos y otros.

Declaración

template<typename T>

class CSortedSet : public ISet<T>

Encabezamiento

#include <Generic\SortedSet.mqh>

Jerarquía de herencia ICollection ISet CSortedSet

Métodos de clase