La clase CSortedSet<T> es una clase genérica que implementa la interfaz ISet<T>.

Descripción

La clase CSortedSet<T> es la implementación de un conjunto dinámico clasificado de datos del tipo T, respetando las exigencias de unicidad de cada valor. Esta clase proporciona los métodos principales para trabajar con conjuntos, así como las operaciones con ellos: unificación y enumeración de conjuntos, definición de subjuntos rigurosos y no rigurosos y otros.

Declaración

   template<typename T>
   class CSortedSet : public ISet<T>

Encabezamiento

   #include <Generic\SortedSet.mqh>

Jerarquía de herencia

  ICollection

      ISet

          CSortedSet

Métodos de clase

Método

Descripción

Add

Añade un elemento al conjunto clasificado

Count

Retorna el número de elementos en el conjunto clasificado

Contains

Determina si el conjunto clasificado contiene el elemento con el valor indicado

Comparer

Retorna el puntero a la interfaz IComparer<T>, usada para organizar el conjunto clasificado

TryGetMin

Obtiene el elemento mínimo del conjunto clasificado

TryGetMax

Obtiene el elemento máximo del conjunto clasificado

CopyTo

Copia todos los elementos de un conjunto a la matriz especificada, comenzando por un índice en particular

Clear

Elimina todos los elementos de un conjunto clasificado

Remove

Elimina la aparición de el elemento indicado de un conjunto clasificado

ExceptWith

Realiza la operación de diferencia de la colección (matriz) actual y la transmitida

IntersectWith

Realiza la operación de intersección de la colección (matriz) actual y la transmitida

SymmetricExceptWith

Realiza la operación de diferencia simétrica de la colección (matriz) actual y la transmitida

UnionWith

Realiza la operación de unión de la colección (matriz) actual y la transmitida

IsProperSubsetOf

Determina si el conjunto clasificado actual es un subconjunto estricto de la colección o matriz establecidas

IsProperSupersetOf

Determina si el conjunto clasificado actual es un superconjunto estricto de la colección o matriz establecidas

IsSubsetOf

Determina si el conjunto clasificado actual es un subconjunto de la colección o matriz establecidas

IsSupersetOf

Determina si el conjunto clasificado actual es un superconjunto de la colección o matriz establecidas

Overlaps

Determina si el conjunto clasificado actual se cruza con la colección o matriz establecidas

SetEquals

Determina si el conjunto clasificado actual contiene todos los elementos de la colección o matriz establecidas

GetViewBetween

Obtiene del conjunto clasificado actual un subconjunto establecido por un valor mínimo y máximo

GetReverse

Obtiene una copia del conjunto clasificado actual, donde todos los elementos se ubican en el orden inverso
