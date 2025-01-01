- Add
CSortedSet<T>
La clase CSortedSet<T> es una clase genérica que implementa la interfaz ISet<T>.
Descripción
La clase CSortedSet<T> es la implementación de un conjunto dinámico clasificado de datos del tipo T, respetando las exigencias de unicidad de cada valor. Esta clase proporciona los métodos principales para trabajar con conjuntos, así como las operaciones con ellos: unificación y enumeración de conjuntos, definición de subjuntos rigurosos y no rigurosos y otros.
Declaración
|
template<typename T>
Encabezamiento
|
#include <Generic\SortedSet.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CSortedSet
Métodos de clase
|
Método
|
Descripción
|
Añade un elemento al conjunto clasificado
|
Retorna el número de elementos en el conjunto clasificado
|
Determina si el conjunto clasificado contiene el elemento con el valor indicado
|
Retorna el puntero a la interfaz IComparer<T>, usada para organizar el conjunto clasificado
|
Obtiene el elemento mínimo del conjunto clasificado
|
Obtiene el elemento máximo del conjunto clasificado
|
Copia todos los elementos de un conjunto a la matriz especificada, comenzando por un índice en particular
|
Elimina todos los elementos de un conjunto clasificado
|
Elimina la aparición de el elemento indicado de un conjunto clasificado
|
Realiza la operación de diferencia de la colección (matriz) actual y la transmitida
|
Realiza la operación de intersección de la colección (matriz) actual y la transmitida
|
Realiza la operación de diferencia simétrica de la colección (matriz) actual y la transmitida
|
Realiza la operación de unión de la colección (matriz) actual y la transmitida
|
Determina si el conjunto clasificado actual es un subconjunto estricto de la colección o matriz establecidas
|
Determina si el conjunto clasificado actual es un superconjunto estricto de la colección o matriz establecidas
|
Determina si el conjunto clasificado actual es un subconjunto de la colección o matriz establecidas
|
Determina si el conjunto clasificado actual es un superconjunto de la colección o matriz establecidas
|
Determina si el conjunto clasificado actual se cruza con la colección o matriz establecidas
|
Determina si el conjunto clasificado actual contiene todos los elementos de la colección o matriz establecidas
|
Obtiene del conjunto clasificado actual un subconjunto establecido por un valor mínimo y máximo
|
Obtiene una copia del conjunto clasificado actual, donde todos los elementos se ubican en el orden inverso