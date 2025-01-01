GetHashCode

Hash kodun değerini hesaplar.

Bool türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(

const bool value

);

Char türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(

const char value

);

uchar türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(

const uchar value

);

short türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(

const short value

);

ushort türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(

const ushort value

);

color türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(

const color value

);

int türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(

const int value

);

unit türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(

const uint value

);

datetime türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(

const datetime value

);

long türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(

const long value

);

ulong türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(

const ulong value

);

float türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(

const float value

);

double türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(

const double value

);

string türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(

const string value

);

Diğer türlerle çalışmak için bir versiyon.

template<typename T>

int GetHashCode(

T value

);

Parametreler

value

[in] Hash kodunu almak istediğiniz değer.

Dönen Değer

Hash kodu döndürür.

Not

Eğer T türü IEqualityComparable<T> arayüzünü uygulayan bir nesne ise, sonrasında hash kodu, onun HashCode metoduna dayanarak alınacaktır. Diğer bütün durumlarda hash kod In all other cases, hash kod value türünün değeri olarak hesaplanacaktır.