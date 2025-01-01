DokümantasyonBölümler
GetHashCode

Hash kodun değerini hesaplar.

Bool türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(
   const bool  value         // değer
   );

Char türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(
   const char  value         // değer
   );

uchar türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(
   const uchar  value        // değer
   );

short türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(
   const short  value        // değer
   );

ushort türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(
   const ushort  value       // değer
   );

color türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(
   const color  value        // değer
   );

int türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(
   const int  value          // değer
   );

unit türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(
   const uint  value         // değer
   );

datetime türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(
   const datetime  value     // değer
   );

long türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(
   const long  value         // değer
   );

ulong türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(
   const ulong  value        // değer
   );

float türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(
   const float  value        // değer
   );

double türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(
   const double  value       // değer
   );

string türü ile çalışmak için bir versiyon.

int GetHashCode(
   const string  value       // değer
   );

Diğer türlerle çalışmak için bir versiyon.

template<typename T>
int GetHashCode(
   T  value                  // değer
   );

Parametreler

value

[in]  Hash kodunu almak istediğiniz değer.

Dönen Değer

Hash kodu döndürür.

Not

Eğer T türü IEqualityComparable<T> arayüzünü uygulayan bir nesne ise, sonrasında hash kodu, onun HashCode metoduna dayanarak alınacaktır. Diğer bütün durumlarda hash kod In all other cases, hash kod value türünün değeri olarak hesaplanacaktır.