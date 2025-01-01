- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Hash kodun değerini hesaplar.
Bool türü ile çalışmak için bir versiyon.
|
int GetHashCode(
Char türü ile çalışmak için bir versiyon.
|
int GetHashCode(
uchar türü ile çalışmak için bir versiyon.
|
int GetHashCode(
short türü ile çalışmak için bir versiyon.
|
int GetHashCode(
ushort türü ile çalışmak için bir versiyon.
|
int GetHashCode(
color türü ile çalışmak için bir versiyon.
|
int GetHashCode(
int türü ile çalışmak için bir versiyon.
|
int GetHashCode(
unit türü ile çalışmak için bir versiyon.
|
int GetHashCode(
datetime türü ile çalışmak için bir versiyon.
|
int GetHashCode(
long türü ile çalışmak için bir versiyon.
|
int GetHashCode(
ulong türü ile çalışmak için bir versiyon.
|
int GetHashCode(
float türü ile çalışmak için bir versiyon.
|
int GetHashCode(
double türü ile çalışmak için bir versiyon.
|
int GetHashCode(
string türü ile çalışmak için bir versiyon.
|
int GetHashCode(
Diğer türlerle çalışmak için bir versiyon.
|
template<typename T>
Parametreler
value
[in] Hash kodunu almak istediğiniz değer.
Dönen Değer
Hash kodu döndürür.
Not
Eğer T türü IEqualityComparable<T> arayüzünü uygulayan bir nesne ise, sonrasında hash kodu, onun HashCode metoduna dayanarak alınacaktır. Diğer bütün durumlarda hash kod In all other cases, hash kod value türünün değeri olarak hesaplanacaktır.