IEqualityComparable<T>

La interfaz IEqualityComparable<T> es una interfaz para implementar objetos que se pueden comparar entre sí.

Descripción

La interfaz IEqualityComparable<T> determina los métodos para obtener el código hash del objeto actual y compararlo con otro objeto del mismo tipo sobre la igualdad.

Declaración

template<typename T>

interface IEqualityComparable

Encabezamiento

#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>

Jerarquía de herencia IEqualityComparable Descendientes directos IComparable

Métodos de clase