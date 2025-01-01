Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasIEqualityComparable<T>
IEqualityComparable<T>
La interfaz IEqualityComparable<T> es una interfaz para implementar objetos que se pueden comparar entre sí.
Descripción
La interfaz IEqualityComparable<T> determina los métodos para obtener el código hash del objeto actual y compararlo con otro objeto del mismo tipo sobre la igualdad.
Declaración
template<typename T>
Encabezamiento
#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>
Jerarquía de herencia
IEqualityComparable
