Manual de referencia de MQL5 

IEqualityComparable<T>

La interfaz IEqualityComparable<T> es una interfaz para implementar objetos que se pueden comparar entre sí.

Descripción

La interfaz IEqualityComparable<T> determina los métodos para obtener el código hash del objeto actual y compararlo con otro objeto del mismo tipo sobre la igualdad.

Declaración

   template<typename T>
   interface IEqualityComparable

Encabezamiento

   #include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>

Jerarquía de herencia

  IEqualityComparable

Descendientes directos

IComparable

Métodos de clase

Método

Descripción

Equals

Compara el objeto actual con el valor especificado

HashCode

Calcula el valor del código hash para el objeto actual.