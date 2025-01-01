ArrayLastIndexOf

Busca la última aparición de un valor en una matriz unidimensional.

template<typename T>

int ArrayLastIndexOf(

T& array[],

T value,

const int start_index,

const int count

);

Parámetros

&array[]

[out] Matriz para la búsqueda.

value

[in] Valor buscado.

start_index

[in] Índice inicial desde el que comienza la búsqueda.

count

[in] Longitud del rango de búsqueda.

Valor devuelto

Retorna el índice del último elemento encontrado. Si no se localiza el valor, retorna -1.