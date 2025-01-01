ISet<T>

La interfaz ISet<T> es una interfaz para la implementación de conjuntos genéricos de datos.

Descripción

La interfaz ISet<T> determina los métodos principales para trabajar con conjuntos: unión e intersección de conjuntos, definición de subjuntos rigurosos y no rigurosos y otros.

Declaración

template<typename T>

interface ISet : public ICollection<T>

Encabezamiento

#include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>

Jerarquía de herencia ICollection ISet Descendientes directos CHashSet, CSortedSet

Métodos de clase