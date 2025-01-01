DocumentaciónSecciones
La interfaz ISet<T> es una interfaz para la implementación de conjuntos genéricos de datos.

Descripción

La interfaz ISet<T> determina los métodos principales para trabajar con conjuntos: unión e intersección de conjuntos, definición de subjuntos rigurosos y no rigurosos y otros.

Declaración

   template<typename T>
   interface ISet : public ICollection<T>

Encabezamiento

   #include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>

Jerarquía de herencia

  ICollection

      ISet

Descendientes directos

CHashSet, CSortedSet

Métodos de clase

Método

Descripción

ExceptWith

Realiza la operación de diferencia de la colección (matriz) actual y la transmitida

IntersectWith

Realiza la operación de intersección de la colección (matriz) actual y la transmitida

SymmetricExceptWith

Realiza la operación de diferencia simétrica de la colección (matriz) actual y la transmitida

UnionWith

Realiza la operación de unión de la colección (matriz) actual y la transmitida

IsProperSubsetOf

Determina si el conjunto actual es un subconjunto estricto de la colección o matriz establecidas

IsProperSupersetOf

Determina si el conjunto actual es un superconjunto estricto de la colección o matriz establecidas

IsSubsetOf

Determina si el conjunto actual es un subconjunto de la colección o matriz establecidas

IsSupersetOf

Determina si el conjunto actual es un superconjunto de la colección o matriz establecidas

Overlaps

Determina si el conjunto actual se cruza con la colección o matriz establecidas

SetEquals

Determina si el conjunto actual contiene todos los elementos de la colección o matriz establecidas