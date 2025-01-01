- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
ISet<T>
La interfaz ISet<T> es una interfaz para la implementación de conjuntos genéricos de datos.
Descripción
La interfaz ISet<T> determina los métodos principales para trabajar con conjuntos: unión e intersección de conjuntos, definición de subjuntos rigurosos y no rigurosos y otros.
Declaración
template<typename T>
Encabezamiento
#include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>
Jerarquía de herencia
ISet
Descendientes directos
Métodos de clase
Método
Descripción
Realiza la operación de diferencia de la colección (matriz) actual y la transmitida
Realiza la operación de intersección de la colección (matriz) actual y la transmitida
Realiza la operación de diferencia simétrica de la colección (matriz) actual y la transmitida
Realiza la operación de unión de la colección (matriz) actual y la transmitida
Determina si el conjunto actual es un subconjunto estricto de la colección o matriz establecidas
Determina si el conjunto actual es un superconjunto estricto de la colección o matriz establecidas
Determina si el conjunto actual es un subconjunto de la colección o matriz establecidas
Determina si el conjunto actual es un superconjunto de la colección o matriz establecidas
Determina si el conjunto actual se cruza con la colección o matriz establecidas
Determina si el conjunto actual contiene todos los elementos de la colección o matriz establecidas