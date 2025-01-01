- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
해시 코드 값을 계산.
bool 유형으로 작업하기 위한 버전.
int GetHashCode(
A version for working with the char 유형으로 작업하기 위한 버전.
int GetHashCode(
A version for working with the uchar 유형으로 작업하기 위한 버전.
int GetHashCode(
short 유형으로 작업하기 위한 버전.
int GetHashCode(
ushort 유형으로 작업하기 위한 버전.
int GetHashCode(
색상 유형으로 작업하기 위한 버전.
int GetHashCode(
int 유형으로 작업하기 위한 버전.
int GetHashCode(
uint 유형으로 작업하기 위한 버전.
int GetHashCode(
datetime 유형으로 작업하기 위한 버전.
int GetHashCode(
long 유형으로 작업하기 위한 버전.
int GetHashCode(
ulong 유형으로 작업하기 위한 버전.
int GetHashCode(
float 유형으로 작업하기 위한 버전.
int GetHashCode(
double 유형으로 작업하기 위한 버전.
int GetHashCode(
string 유형으로 작업하기 위한 버전.
int GetHashCode(
기타 유형으로 작업하기 위한 버전.
template<typename T>
매개변수
값
[in] 해시 코드를 가져올 값.
값 반환
해시 코드 반환.
참고
T 유형이 IEqualityComparable<T> 인터페이스를 구현하는 개체라면 해시 코드를 메소드를 기반으로 해시 코드 메소드를 기반으로 해시 코드를 얻습니다. 다른 모든 경우에는 해시 코드가 값 유형 이름의 해시 값으로 계산됩니다.