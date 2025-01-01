문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションGetHashCode 

GetHashCode

해시 코드 값을 계산.

bool 유형으로 작업하기 위한 버전.

int GetHashCode(
   const bool  value         // 값
   );

A version for working with the char 유형으로 작업하기 위한 버전.

int GetHashCode(
   const char  value         // 값
   );

A version for working with the uchar 유형으로 작업하기 위한 버전.

int GetHashCode(
   const uchar  value        // 값
   );

short 유형으로 작업하기 위한 버전.

int GetHashCode(
   const short  value        // 값
   );

ushort 유형으로 작업하기 위한 버전.

int GetHashCode(
   const ushort  value       // 값
   );

색상 유형으로 작업하기 위한 버전.

int GetHashCode(
   const color  value        // 값
   );

int 유형으로 작업하기 위한 버전.

int GetHashCode(
   const int  value          // 값
   );

uint 유형으로 작업하기 위한 버전.

int GetHashCode(
   const uint  value         // 값
   );

datetime 유형으로 작업하기 위한 버전.

int GetHashCode(
   const datetime  value     // 값
   );

long 유형으로 작업하기 위한 버전.

int GetHashCode(
   const long  value         // 값
   );

ulong 유형으로 작업하기 위한 버전.

int GetHashCode(
   const ulong  value        // 값
   );

float 유형으로 작업하기 위한 버전.

int GetHashCode(
   const float  value        // 값
   );

double 유형으로 작업하기 위한 버전.

int GetHashCode(
   const double  value       // 값
   );

string 유형으로 작업하기 위한 버전.

int GetHashCode(
   const string  value       // 값
   );

기타 유형으로 작업하기 위한 버전.

template<typename T>
int GetHashCode(
   T  value                  // 값
   );

매개변수

[in]  해시 코드를 가져올 값.

값 반환

해시 코드 반환.

참고

T 유형이 IEqualityComparable<T> 인터페이스를 구현하는 개체라면 해시 코드를 메소드를 기반으로 해시 코드 메소드를 기반으로 해시 코드를 얻습니다. 다른 모든 경우에는 해시 코드가 값 유형 이름의 해시 값으로 계산됩니다.