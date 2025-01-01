- ICollection<T>
ArrayIndexOf
Busca la primera aparición de un valor en una matriz unidimensional.
|
template<typename T>
Parámetros
&array[]
[out] Matriz para la búsqueda.
value
[in] Valor buscado.
start_index
[in] Índice inicial desde el que comienza la búsqueda.
count
[in] Longitud del rango de búsqueda.
Valor devuelto
Retorna el índice del primer elemento encontrado. Si no se localiza el valor, retorna -1.