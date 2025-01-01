DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasArrayIndexOf<T> 

ArrayIndexOf

Busca la primera aparición de un valor en una matriz unidimensional.

template<typename T>
int ArrayIndexOf(
   T&         array[],         // matriz para la búsqueda
   T          value,           // valor buscado
   const int  start_index,     // índice inicial
   const int  count            // rango de búsqueda
   );

Parámetros

&array[]

[out]  Matriz para la búsqueda.

value

[in]  Valor buscado.

start_index

[in]  Índice inicial desde el que comienza la búsqueda.

count

[in]  Longitud del rango de búsqueda.

Valor devuelto

Retorna el índice del primer elemento encontrado. Si no se localiza el valor, retorna -1.