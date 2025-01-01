DocumentaciónSecciones
ArrayReverse

Cambia la secuenciación de los elementos en una matriz unidimensional.

template<typename T>
bool ArrayReverse(
   T&         array[],         // matriz fuente
   const int  start_index,     // índice inicial 
   const int  count            // número de elementos
   );

Parámetros

&array[]

[out]  Matriz fuente.

start_index

[in]  Índice inicial.

count

[in]  Número de elementos de la matriz que participan en la operación.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false.