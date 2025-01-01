ArrayReverse

Cambia la secuenciación de los elementos en una matriz unidimensional.

template<typename T>

bool ArrayReverse(

T& array[],

const int start_index,

const int count

);

Parámetros

&array[]

[out] Matriz fuente.

start_index

[in] Índice inicial.

count

[in] Número de elementos de la matriz que participan en la operación.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false.