Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasIMap<TKey,TValue> 

IMap<TKey, TValue>

La interfaz IMap<TKey, TValue> es una interfaz para la implementación de colecciones genéricas de las parejas "clave – valor".

Descripción

La interfaz IMap<TKey, TValue> determina los métodos principales para trabajar con colecciones cuyos datos se guardan en forma de pareja "clave - valor".

Declaración

   template<typename TKey, typename TValue>
   interface IMap : public ICollection<TKey>

Encabezamiento

   #include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>

Jerarquía de herencia

  ICollection

      IMap

Descendientes directos

CHashMap, CSortedMap

Métodos de clase

Método

Descripción

Add

Añade una pareja "clave – valor" a la colección

Contains

Determina si la colección contiene la pareja "clave – valor" con la clave y valor indicados

Remove

Elimina la primera aparición de la pareja "clave – valor" con la clave indicada de la colección

TryGetValue

Obtiene un elemento de la colección según la clave indicada

TrySetValue

Cambia el valor de una pareja "clave – valor" de una colección según la clave indicada

CopyTo

Copia todas las parejas "clave – valor" de una colección a las matrices indicadas, comenzando por un índice determinado
