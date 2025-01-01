IMap<TKey, TValue>

La interfaz IMap<TKey, TValue> es una interfaz para la implementación de colecciones genéricas de las parejas "clave – valor".

Descripción

La interfaz IMap<TKey, TValue> determina los métodos principales para trabajar con colecciones cuyos datos se guardan en forma de pareja "clave - valor".

Declaración

template<typename TKey, typename TValue>

interface IMap : public ICollection<TKey>

Encabezamiento

#include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>

Jerarquía de herencia ICollection IMap Descendientes directos CHashMap, CSortedMap

Métodos de clase