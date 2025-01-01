IMap<TKey, TValue>
La interfaz IMap<TKey, TValue> es una interfaz para la implementación de colecciones genéricas de las parejas "clave – valor".
Descripción
La interfaz IMap<TKey, TValue> determina los métodos principales para trabajar con colecciones cuyos datos se guardan en forma de pareja "clave - valor".
Declaración
|
template<typename TKey, typename TValue>
Encabezamiento
|
#include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>
|
Jerarquía de herencia
IMap
Descendientes directos
Métodos de clase
|
Método
|
Descripción
|
Añade una pareja "clave – valor" a la colección
|
Determina si la colección contiene la pareja "clave – valor" con la clave y valor indicados
|
Elimina la primera aparición de la pareja "clave – valor" con la clave indicada de la colección
|
Obtiene un elemento de la colección según la clave indicada
|
Cambia el valor de una pareja "clave – valor" de una colección según la clave indicada
|
Copia todas las parejas "clave – valor" de una colección a las matrices indicadas, comenzando por un índice determinado