- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
GetHashCode
ハッシュコード値を計算します。
ブール型を扱うためのバージョン：
|
int GetHashCode(
char型を扱うためのバージョン：
|
int GetHashCode(
uchar型を扱うためのバージョン：
|
int GetHashCode(
short型を扱うためのバージョン：
|
int GetHashCode(
ushort型を扱うためのバージョン：
|
int GetHashCode(
color型を扱うためのバージョン：
|
int GetHashCode(
int型を扱うためのバージョン：
|
int GetHashCode(
uint型を扱うためのバージョン：
|
int GetHashCode(
datetime型を扱うためのバージョン：
|
int GetHashCode(
long型を扱うためのバージョン：
|
int GetHashCode(
ulong型を扱うためのバージョン：
|
int GetHashCode(
float型を扱うためのバージョン：
|
int GetHashCode(
double型を扱うためのバージョン：
|
int GetHashCode(
string型を扱うためのバージョン：
|
int GetHashCode(
その他の型を扱うためのバージョン：
|
template<typename T>
パラメータ
value
[in] ハッシュコードを取得したい値
戻り値
ハッシュコードを返します。
注意事項
T型がIEqualityComparable<T>インターフェイスを実装するオブジェクトである場合、ハッシュコードはそのHashCodeメソッドに基づいて取得されます。それ以外の場合では全て、ハッシュコードは値型名のハッシュ値として計算されます。