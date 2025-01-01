ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションGetHashCode 

GetHashCode

ハッシュコード値を計算します。

ブール型を扱うためのバージョン：

int GetHashCode(
  const bool value        // 値
  );

char型を扱うためのバージョン：

int GetHashCode(
  const char  value        // 値
  );

uchar型を扱うためのバージョン：

int GetHashCode(
  const uchar  value        // 値
  );

short型を扱うためのバージョン：

int GetHashCode(
  const short  value        // 値
  );

ushort型を扱うためのバージョン：

int GetHashCode(
  const ushort value      // 値
  );

color型を扱うためのバージョン：

int GetHashCode(
  const color  value        // 値
  );

int型を扱うためのバージョン：

int GetHashCode(
  const int  value          // 値
  );

uint型を扱うためのバージョン：

int GetHashCode(
  const uint value        // 値
  );

datetime型を扱うためのバージョン：

int GetHashCode(
  const datetime  value     // 値
  );

long型を扱うためのバージョン：

int GetHashCode(
  const long value        // 値
  );

ulong型を扱うためのバージョン：

int GetHashCode(
  const ulong value        // 値
  );

float型を扱うためのバージョン：

int GetHashCode(
  const float value        // 値
  );

double型を扱うためのバージョン：

int GetHashCode(
  const double value      // 値
  );

string型を扱うためのバージョン：

int GetHashCode(
  const string  value      // 値
  );

その他の型を扱うためのバージョン：

template<typename T>
int GetHashCode(
  T  value                  // 値
  );

パラメータ

value

[in] ハッシュコードを取得したい値

戻り値

ハッシュコードを返します。

注意事項

T型がIEqualityComparable<T>インターフェイスを実装するオブジェクトである場合、ハッシュコードはそのHashCodeメソッドに基づいて取得されます。それ以外の場合では全て、ハッシュコードは値型名のハッシュ値として計算されます。