DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCHashSet<T> 

CHashSet<T>

La clase CHashSet<T> es una clase genérica que implementa la interfaz ISet<T>.

Descripción

La clase CHashSet<T> es la implementación de un conjunto dinámico no ordenado de datos del tipo T, respetando las exigencias de unicidad de cada valor. Esta clase proporciona los métodos principales para trabajar con conjuntos, y las operaciones con ellos: unificación y enumeración de conjuntos, definición de subconjuntos rigurosos y no rigurosos y otros.

Declaración

   template<typename T>
   class CHashSet : public ISet<T>

Encabezamiento

   #include <Generic\HashSet.mqh>

Jerarquía de herencia

  ICollection

      ISet

          CHashSet

Métodos de clase

Método

Descripción

Add

Añade un elemento al conjunto

Count

Retorna el número de elementos en el conjunto

Comparer

Determina si el conjunto contiene el elemento con el valor indicado

Contains

Retorna el puntero a la interfaz IEqualityComparer<T>, usada para organizar el conjunto

TrimExcess

Reduce la capacidad de un conjunto hasta un número real de elementos, liberando de esta forma la memoria no usada.

CopyTo

Copia todos los elementos de un conjunto a la matriz especificada, comenzando por un índice en particular

Clear

Elimina todos los elementos de un conjunto

Remove

Elimina un elemento indicado de un conjunto

ExceptWith

Realiza la operación de diferencia de la colección (matriz) actual y la transmitida

IntersectWith

Realiza la operación de intersección de la colección (matriz) actual y la transmitida

SymmetricExceptWith

Realiza la operación de diferencia simétrica de la colección (matriz) actual y la transmitida

UnionWith

Realiza la operación de unión de la colección (matriz) actual y la transmitida

IsProperSubsetOf

Determina si el conjunto actual es un subconjunto estricto de la colección o matriz establecidas

IsProperSupersetOf

Determina si el conjunto actual es un superconjunto estricto de la colección o matriz establecidas

IsSubsetOf

Determina si el conjunto actual es un subconjunto de la colección o matriz establecidas

IsSupersetOf

Determina si el conjunto actual es un superconjunto de la colección o matriz establecidas

Overlaps

Determina si el conjunto actual se cruza con la colección o matriz establecidas

SetEquals

Determina si el conjunto actual contiene todos los elementos de la colección o matriz establecidas
Add