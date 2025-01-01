- Add
CHashSet<T>
La clase CHashSet<T> es una clase genérica que implementa la interfaz ISet<T>.
Descripción
La clase CHashSet<T> es la implementación de un conjunto dinámico no ordenado de datos del tipo T, respetando las exigencias de unicidad de cada valor. Esta clase proporciona los métodos principales para trabajar con conjuntos, y las operaciones con ellos: unificación y enumeración de conjuntos, definición de subconjuntos rigurosos y no rigurosos y otros.
Declaración
|
template<typename T>
Encabezamiento
|
#include <Generic\HashSet.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CHashSet
Métodos de clase
|
Método
|
Descripción
|
Añade un elemento al conjunto
|
Retorna el número de elementos en el conjunto
|
Determina si el conjunto contiene el elemento con el valor indicado
|
Retorna el puntero a la interfaz IEqualityComparer<T>, usada para organizar el conjunto
|
Reduce la capacidad de un conjunto hasta un número real de elementos, liberando de esta forma la memoria no usada.
|
Copia todos los elementos de un conjunto a la matriz especificada, comenzando por un índice en particular
|
Elimina todos los elementos de un conjunto
|
Elimina un elemento indicado de un conjunto
|
Realiza la operación de diferencia de la colección (matriz) actual y la transmitida
|
Realiza la operación de intersección de la colección (matriz) actual y la transmitida
|
Realiza la operación de diferencia simétrica de la colección (matriz) actual y la transmitida
|
Realiza la operación de unión de la colección (matriz) actual y la transmitida
|
Determina si el conjunto actual es un subconjunto estricto de la colección o matriz establecidas
|
Determina si el conjunto actual es un superconjunto estricto de la colección o matriz establecidas
|
Determina si el conjunto actual es un subconjunto de la colección o matriz establecidas
|
Determina si el conjunto actual es un superconjunto de la colección o matriz establecidas
|
Determina si el conjunto actual se cruza con la colección o matriz establecidas
|
Determina si el conjunto actual contiene todos los elementos de la colección o matriz establecidas