CHashSet<T>

La clase CHashSet<T> es una clase genérica que implementa la interfaz ISet<T>.

Descripción

La clase CHashSet<T> es la implementación de un conjunto dinámico no ordenado de datos del tipo T, respetando las exigencias de unicidad de cada valor. Esta clase proporciona los métodos principales para trabajar con conjuntos, y las operaciones con ellos: unificación y enumeración de conjuntos, definición de subconjuntos rigurosos y no rigurosos y otros.

Declaración

template<typename T>

class CHashSet : public ISet<T>

Encabezamiento

#include <Generic\HashSet.mqh>

Jerarquía de herencia ICollection ISet CHashSet

Métodos de clase