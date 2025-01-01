CStack<T>
La clase CStack<T> es una clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>.
Descripción
La clase CStack<T> es una colección dinámica de datos del tipo T, organizada en forma de pila que funciona según el principio "última entrada – primera salida" (LIFO).
Declaración
|
template<typename T>
Encabezamiento
|
#include <Generic\Stack.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CStack
Métodos de clase
|
Método
|
Descripción
|
Añade un elemento a la pila
|
Retorna el número de elementos en la pila
|
Determina si la pila contiene el elemento con el valor indicado
|
Reduce la capacidad de la pila hasta un número real de elementos
|
Copia todos los elementos de la pila a la matriz especificada, comenzando por un índice en particular
|
Elimina todos los elementos de la pila
|
Elimina la primera aparición del elemento especificado de la pila
|
Añade un elemento a la pila
|
Retorna el elemento inicial, sin eliminarlo de la pila
|
Retorna el elemento inicial, eliminándolo de la pila