CStack<T>

La clase CStack<T> es una clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>.

Descripción

La clase CStack<T> es una colección dinámica de datos del tipo T, organizada en forma de pila que funciona según el principio "última entrada – primera salida" (LIFO).

Declaración

template<typename T>

class CStack : public ICollection<T>

Encabezamiento

#include <Generic\Stack.mqh>

Jerarquía de herencia ICollection CStack

Métodos de clase