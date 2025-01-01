DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 

CStack<T>

La clase CStack<T> es una clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>.

Descripción

La clase CStack<T> es una  colección dinámica de datos del tipo T, organizada en forma de pila que funciona según el principio "última entrada – primera salida" (LIFO).

Declaración

   template<typename T>
   class CStack : public ICollection<T>

Encabezamiento

   #include <Generic\Stack.mqh>

Jerarquía de herencia

  ICollection

      CStack

Métodos de clase

Método

Descripción

Add

Añade un elemento a la pila

Count

Retorna el número de elementos en la pila

Contains

Determina si la pila contiene el elemento con el valor indicado

TrimExcess

Reduce la capacidad de la pila hasta un número real de elementos

CopyTo

Copia todos los elementos de la pila a la matriz especificada, comenzando por un índice en particular

Clear

Elimina todos los elementos de la pila

Remove

Elimina la primera aparición del elemento especificado de la pila

Push

Añade un elemento a la pila

Peek

Retorna el elemento inicial, sin eliminarlo de la pila

Pop

Retorna el elemento inicial, eliminándolo de la pila
Add