ICollection<T>

ICollection<T> es una interfaz para la implementación de colecciones de datos genéricas.

Descripción

La interfaz ICollection<T> determina los métodos principales para el trabajo con colecciones: el cálculo del número de elementos, la limpieza de la colección, la adición y eliminación de elementos y otros.

Declaración

template<typename T>

interface ICollection

Encabezamiento

#include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>

Jerarquía de herencia ICollection Descendientes directos CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet

Métodos de clase