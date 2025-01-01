DocumentaciónSecciones
ICollection<T>

ICollection<T> es una interfaz para la implementación de colecciones de datos genéricas.

Descripción

La interfaz ICollection<T> determina los métodos principales para el trabajo con colecciones: el cálculo del número de elementos, la limpieza de la colección, la adición y eliminación de elementos y otros.

Declaración

   template<typename T>
   interface ICollection

Encabezamiento

   #include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>

Jerarquía de herencia

  ICollection

Descendientes directos

CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet

Métodos de clase

Método

Descripción

Add

Añade un elemento a la colección

Count

Retorna el número de elementos en la colección

Contains

Determina si la colección contiene el elemento con el valor indicado

CopyTo

Copia todos los elementos de la colección a la matriz especificada, comenzando por un índice en particular

Clear

Elimina todos los elementos de la colección

Remove

Elimina la primera aparición del elemento especificado de la colección
