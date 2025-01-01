ICollection<T>
ICollection<T> es una interfaz para la implementación de colecciones de datos genéricas.
Descripción
La interfaz ICollection<T> determina los métodos principales para el trabajo con colecciones: el cálculo del número de elementos, la limpieza de la colección, la adición y eliminación de elementos y otros.
Declaración
|
template<typename T>
Encabezamiento
|
#include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>
|
Jerarquía de herencia
ICollection
Descendientes directos
CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet
Métodos de clase
|
Método
|
Descripción
|
Añade un elemento a la colección
|
Retorna el número de elementos en la colección
|
Determina si la colección contiene el elemento con el valor indicado
|
Copia todos los elementos de la colección a la matriz especificada, comenzando por un índice en particular
|
Elimina todos los elementos de la colección
|
Elimina la primera aparición del elemento especificado de la colección