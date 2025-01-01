- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey,TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Вычисляет значение хэш-кода.
Версия для работы с типом bool.
Версия для работы с типом char.
Версия для работы с типом uchar.
Версия для работы с типом short.
Версия для работы с типом ushort.
Версия для работы с типом color.
Версия для работы с типом int.
Версия для работы с типом uint.
Версия для работы с типом datetime.
Версия для работы с типом long.
Версия для работы с типом ulong.
Версия для работы с типом float.
Версия для работы с типом double.
Версия для работы с типом string.
Версия для работы с остальными типами.
Параметры
value
[in] Значение, для которого нужно получить хэш-код.
Возвращаемое значение
Возвращает хэш-код.
Примечание
Если тип T — объект, реализующий интерфейс IEqualityComparable<T>, то хэш-код будет получен на основе его метода HashCode. Во всех остальных случаях хэш-код будет рассчитан как значение хэш-кода от имени типа данного значения.