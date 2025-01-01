ДокументацияРазделы
Вычисляет значение хэш-кода.

Версия для работы с типом bool.

int GetHashCode(
   const bool  value         // значение
   );

Версия для работы с типом char.

int GetHashCode(
   const char  value         // значение
   );

Версия для работы с типом uchar.

int GetHashCode(
   const uchar  value        // значение
   );

Версия для работы с типом short.

int GetHashCode(
   const short  value        // значение
   );

Версия для работы с типом ushort.

int GetHashCode(
   const ushort  value       // значение
   );

Версия для работы с типом color.

int GetHashCode(
   const color  value        // значение
   );

Версия для работы с типом int.

int GetHashCode(
   const int  value          // значение
   );

Версия для работы с типом uint.

int GetHashCode(
   const uint  value         // значение
   );

Версия для работы с типом datetime.

int GetHashCode(
   const datetime  value     // значение
   );

Версия для работы с типом long.

int GetHashCode(
   const long  value         // значение
   );

Версия для работы с типом ulong.

int GetHashCode(
   const ulong  value        // значение
   );

Версия для работы с типом float.

int GetHashCode(
   const float  value        // значение
   );

Версия для работы с типом double.

int GetHashCode(
   const double  value       // значение
   );

Версия для работы с типом string.

int GetHashCode(
   const string  value       // значение
   );

Версия для работы с остальными типами.

template<typename T>
int GetHashCode(
   T  value                  // значение
   );

Параметры

value

[in]  Значение, для которого нужно получить хэш-код.

Возвращаемое значение

Возвращает хэш-код.

Примечание

Если тип T — объект, реализующий интерфейс IEqualityComparable<T>, то хэш-код будет получен на основе его метода HashCode. Во всех остальных случаях хэш-код будет рассчитан как значение хэш-кода от имени типа данного значения.