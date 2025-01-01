CKeyValuePair<TKey,TValue>
La clase CKeyValuePair<TKey,TValue> es una clase que implementa la pareja "clave – valor".
Descripción
La clase CKeyValuePair<TKey,TValue> implementa los métodos de trabajo directo con la clave y el valor de la pareja "clave – valor".
Declaración
|
template<typename TKey, typename TValue>
Encabezamiento
|
#include <Generic\HashMap.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CKeyValuePair
Métodos de clase
|
Método
|
Descripción
|
Retorna y establece la clave de la pareja "clave – valor"
|
Retorna y establece el valor de la pareja "clave – valor"
|
Crea una nueva pareja "clave – valor", cuya clave y valor son iguales a los actuales
|
Compara la pareja "clave – valor" actual con la indicada
|
Compara la pareja "clave – valor" actual con la indicada para comprobar la igualdad
|
Calcula el valor del código hash a partir la pareja "clave – valor"