DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCKeyValuePair<TKey,TValue> 

CKeyValuePair<TKey,TValue>

La clase CKeyValuePair<TKey,TValue> es una clase que implementa la pareja "clave – valor".

Descripción

La clase CKeyValuePair<TKey,TValue> implementa los métodos de trabajo directo con la clave y el valor de la pareja "clave – valor".

Declaración

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CKeyValuePair : public IComparable<CKeyValuePair<TKey,TValue>*>

Encabezamiento

   #include <Generic\HashMap.mqh>

Jerarquía de herencia

  IEqualityComparable

      IComparable

          CKeyValuePair

Métodos de clase

Método

Descripción

Key

Retorna y establece la clave de la pareja "clave – valor"

Value

Retorna y establece el valor de la pareja "clave – valor"

Clone

Crea una nueva pareja "clave – valor", cuya clave y valor son iguales a los actuales

Compare

Compara la pareja "clave – valor" actual con la indicada

Equals

Compara la pareja "clave – valor" actual con la indicada para comprobar la igualdad

HashCode

Calcula el valor del código hash a partir la pareja "clave – valor"
Key