CKeyValuePair<TKey,TValue>

La clase CKeyValuePair<TKey,TValue> es una clase que implementa la pareja "clave – valor".

Descripción

La clase CKeyValuePair<TKey,TValue> implementa los métodos de trabajo directo con la clave y el valor de la pareja "clave – valor".

Declaración

template<typename TKey, typename TValue>

class CKeyValuePair : public IComparable<CKeyValuePair<TKey,TValue>*>

Encabezamiento

#include <Generic\HashMap.mqh>

Jerarquía de herencia IEqualityComparable IComparable CKeyValuePair

Métodos de clase