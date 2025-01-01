DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCHashMap<TKey,TValue> 

CHashMap<TKey,TValue>

La clase CHashMap<TKey, TValue> es una clase genérica que implementa la interfaz IMap<TKey, TValue>.

Descripción

La clase CHashMap<TKey, TValue> es la implementación de un recuadro hash dinámico cuyos datos se guardan en forma de parejas desordenadas "clave – valor", respetando la necesidad de unicidad de la clave. Esta clase proporciona los métodos esenciales para trabajar con el recuadro hash: acceso al valor según la clave, búsqueda y eliminación de una pareja "clave-valor" y otros.

Declaración

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CHashMap : public IMap<TKey,TValue>

Encabezamiento

   #include <Generic\HashMap.mqh>

Jerarquía de herencia

  ICollection

      IMap

          CHashMap

Métodos de clase

Método

Descripción

Add

Añade una pareja "clave – valor" a un recuadro hash

Count

Retorna el número de elementos en el recuadro hash

Comparer

Retorna el puntero a la interfaz IEqualityComparer<T>, usada para organizar el recuadro hash

Contains

Determina si el recuadro hash contiene la pareja "clave – valor" indicada

ContainsKey

Determina si el recuadro hash contiene la pareja "clave – valor"  con la clave indicada

ContainsValue

CopyTo

Copia todas las parejas "clave – valor" de un recuadro hash a las matrices indicadas, comenzando por un índice determinado

Clear

Elimina todos los elementos del recuadro hash

Remove

Encuentra la primera aparición de una pareja "clave – valor" del recuadro hash

TryGetValue

Obtiene un elemento del recuadro hash según la clave indicada

TrySetValue

Cambia el valor de una pareja "clave – valor" del recuadro hash según la clave indicada
