CRedBlackTree<T>

La clase CRedBlackTree<T> es una clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>.

Descripción

La clase CRedBlackTree<T> es la implementación de un árbol rojo-negro dinámico en cuyos nodos se guardan datos del tipo T. La clase proporciona los métodos principales para trabajar con árboles rojo-negros: adición, eliminación, búsqueda del valor máximo, mínimo y otros.

Declaración

template<typename T>

class CRedBlackTree : public ICollection<T>

Encabezamiento

#include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Jerarquía de herencia ICollection CRedBlackTree

Métodos de clase