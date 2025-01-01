DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCRedBlackTree<T> 

CRedBlackTree<T>

La clase CRedBlackTree<T> es una clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>.

Descripción

La clase CRedBlackTree<T> es la implementación de un árbol rojo-negro dinámico en cuyos nodos se guardan datos del tipo T. La clase proporciona los métodos principales para trabajar con árboles rojo-negros: adición, eliminación, búsqueda del valor máximo, mínimo y otros.

Declaración

   template<typename T>
   class CRedBlackTree : public ICollection<T>

Encabezamiento

   #include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Jerarquía de herencia

  ICollection

      CRedBlackTree

Métodos de clase

Método

Descripción

Add

Añade un elemento al árbol rojo-negro

Root

Retorna el puntero a la raíz del árbol rojo-negro

Count

Retorna el número de elementos en el árbol rojo-negro

Contains

Determina si el árbol rojo-negro contiene el elemento con el valor indicado

Comparer

Retorna el puntero a la interfaz IComparer<T>, usada para organizar el árbol rojo-negro

TryGetMin

Obtiene el elemento mínimo del árbol rojo-negro

TryGetMax

Obtiene el elemento máximo del árbol rojo-negro

CopyTo

Copia todos los elementos del árbol rojo-negro a la matriz especificada, comenzando por un índice en particular

Clear

Elimina todos los elementos del árbol rojo-negro

Remove

Elimina la aparición del elemento indicado del árbol rojo-negro

RemoveMin

Elimina todos los elementos con el valor mínimo del árbol rojo-negro

RemoveMax

Elimina todos los elementos con el valor máximo del árbol rojo-negro

Find

Busca la aparición del elemento establecido en el árbol rojo-negro

FindMax

Busca el elemento con el valor máximo del árbol rojo-negro

FindMin

Busca el elemento con el valor mínimo del árbol rojo-negro
