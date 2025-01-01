CRedBlackTree<T>
La clase CRedBlackTree<T> es una clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>.
Descripción
La clase CRedBlackTree<T> es la implementación de un árbol rojo-negro dinámico en cuyos nodos se guardan datos del tipo T. La clase proporciona los métodos principales para trabajar con árboles rojo-negros: adición, eliminación, búsqueda del valor máximo, mínimo y otros.
Declaración
|
template<typename T>
Encabezamiento
|
#include <Generic\RedBlackTree.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CRedBlackTree
Métodos de clase
|
Método
|
Descripción
|
Añade un elemento al árbol rojo-negro
|
Retorna el puntero a la raíz del árbol rojo-negro
|
Retorna el número de elementos en el árbol rojo-negro
|
Determina si el árbol rojo-negro contiene el elemento con el valor indicado
|
Retorna el puntero a la interfaz IComparer<T>, usada para organizar el árbol rojo-negro
|
Obtiene el elemento mínimo del árbol rojo-negro
|
Obtiene el elemento máximo del árbol rojo-negro
|
Copia todos los elementos del árbol rojo-negro a la matriz especificada, comenzando por un índice en particular
|
Elimina todos los elementos del árbol rojo-negro
|
Elimina la aparición del elemento indicado del árbol rojo-negro
|
Elimina todos los elementos con el valor mínimo del árbol rojo-negro
|
Elimina todos los elementos con el valor máximo del árbol rojo-negro
|
Busca la aparición del elemento establecido en el árbol rojo-negro
|
Busca el elemento con el valor máximo del árbol rojo-negro
|
Busca el elemento con el valor mínimo del árbol rojo-negro