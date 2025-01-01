Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCRedBlackTreeNode<T>
CRedBlackTreeNode<T>
La clase CRedBlackTreeNode<T> es una clase auxiliar necesaria para implementar la clase CRedBlackTree<T>.
Descripción
La clase CRedBlackTreeNode<T> es un nodo del árbol rojo-negro CRedBlackTree<T>. En la clase se han implementado métodos para navegar por el árbol.
Declaración
template<typename T>
Encabezamiento
#include <Generic\RedBlackTree.mqh>
Métodos de clase
Método
Descripción
Retorna y establece el valor del nodo
Retorna y establece el puntero al nodo padre
Retorna y establece el puntero al nodo izquierdo
Retorna y establece el puntero al nodo derecho
Retorna y establece el color del nodo
Determina si el nodo especificado es una hoja
Crea un nuevo nodo de color negro sin ancestros ni descendientes y retorna el puntero al mismo