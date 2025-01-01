CRedBlackTreeNode<T>

La clase CRedBlackTreeNode<T> es una clase auxiliar necesaria para implementar la clase CRedBlackTree<T>.

Descripción

La clase CRedBlackTreeNode<T> es un nodo del árbol rojo-negro CRedBlackTree<T>. En la clase se han implementado métodos para navegar por el árbol.

Declaración

template<typename T>

class CRedBlackTreeNode

Encabezamiento

#include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Métodos de clase