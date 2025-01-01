DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCRedBlackTreeNode<T> 

CRedBlackTreeNode<T>

La clase CRedBlackTreeNode<T> es una clase auxiliar necesaria para implementar la clase CRedBlackTree<T>.

Descripción

La clase CRedBlackTreeNode<T> es un nodo del árbol rojo-negro CRedBlackTree<T>. En la clase se han implementado métodos para navegar por el árbol.

Declaración

   template<typename T>
   class CRedBlackTreeNode

Encabezamiento

   #include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Métodos de clase

Método

Descripción

Value

Retorna y establece el valor del nodo

Parent

Retorna y establece el puntero al nodo padre

Left

Retorna y establece el puntero al nodo izquierdo

Right

Retorna y establece el puntero al nodo derecho

Color

Retorna y establece el color del nodo

IsLeaf

Determina si el nodo especificado es una hoja

CreateEmptyNode

Crea un nuevo nodo de color negro sin ancestros ni descendientes y retorna el puntero al mismo