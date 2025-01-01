- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Berechnet den Wert des Hashcodes.
Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ bool.
int GetHashCode(
Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ char.
int GetHashCode(
Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ uchar.
int GetHashCode(
Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ short.
int GetHashCode(
Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ ushort.
int GetHashCode(
Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ color.
int GetHashCode(
Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ int.
int GetHashCode(
Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ uint.
int GetHashCode(
Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ datetime.
int GetHashCode(
Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ long.
int GetHashCode(
Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ ulong.
int GetHashCode(
Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ float.
int GetHashCode(
Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ double.
int GetHashCode(
Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ string.
int GetHashCode(
Eine Version für das Arbeiten mit den anderen Typen.
template<typename T>
Parameter
value
[in] Wert, für welchen der Hashcode erhalten werden muss.
Rückgabewert
Gibt den Hashcode zurück.
Hinweis
Wenn der T-Typ ein Objekt ist, das die Schnittstelle IEqualityComparable<T> implementiert, wird der Hashcode basierend auf seiner Methode HashCode erhalten. In allen anderen Fällen wird der Hashcode als Hashwert vom Namen des Typs dieses Wertes berechnet.