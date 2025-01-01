DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenGetHashCode 

GetHashCode

Berechnet den Wert des Hashcodes.

Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ bool.

int GetHashCode(
   const bool  value         // Wert
   );

Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ char.

int GetHashCode(
   const char  value         // Wert
   );

Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ uchar.

int GetHashCode(
   const uchar  value        // Wert
   );

Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ short.

int GetHashCode(
   const short  value        // Wert
   );

Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ ushort.

int GetHashCode(
   const ushort  value       // Wert
   );

Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ color.

int GetHashCode(
   const color  value        // Wert
   );

Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ int.

int GetHashCode(
   const int  value          // Wert
   );

Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ uint.

int GetHashCode(
   const uint  value         // Wert
   );

Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ datetime.

int GetHashCode(
   const datetime  value     // Wert
   );

Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ long.

int GetHashCode(
   const long  value         // Wert
   );

Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ ulong.

int GetHashCode(
   const ulong  value        // Wert
   );

Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ float.

int GetHashCode(
   const float  value        // Wert
   );

Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ double.

int GetHashCode(
   const double  value       // Wert
   );

Eine Version für das Arbeiten mit dem Typ string.

int GetHashCode(
   const string  value       // Wert
   );

Eine Version für das Arbeiten mit den anderen Typen.

template<typename T>
int GetHashCode(
   T  value                  // Wert
   );

Parameter

value

[in]  Wert, für welchen der Hashcode erhalten werden muss.

Rückgabewert

Gibt den Hashcode zurück.

Hinweis

Wenn der T-Typ ein Objekt ist, das die Schnittstelle IEqualityComparable<T> implementiert, wird der Hashcode basierend auf seiner Methode HashCode erhalten. In allen anderen Fällen wird der Hashcode als Hashwert vom Namen des Typs dieses Wertes berechnet.