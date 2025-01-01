CDefaultComparer<T>
La clase CDefaultComparer<T> es una clase auxiliar que implementa la interfaz genérica IComparer<T> basándose en los métodos globales Compare.
Descripción
La clase CDefaultComparer<T> se usa por defecto en las colecciones de datos genéricas, si el usuario no utiliza explícitamente otra clase que implemente la interfaz IComparer<T>.
Declaración
|
template<typename T>
class CDefaultComparer : public IComparer<T>
Encabezamiento
|
#include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>
|
Jerarquía de herencia
IComparer
CDefaultComparer
Métodos de clase
|
Método
|
Descripción
|
Compare
|
Compara dos valores del tipo T