CDefaultComparer<T>

La clase CDefaultComparer<T> es una clase auxiliar que implementa la interfaz genérica IComparer<T> basándose en los métodos globales Compare.

Descripción

La clase CDefaultComparer<T> se usa por defecto en las colecciones de datos genéricas, si el usuario no utiliza explícitamente otra clase que implemente la interfaz IComparer<T>.

Declaración

template<typename T>

class CDefaultComparer : public IComparer<T>

Encabezamiento

#include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>

Jerarquía de herencia IComparer CDefaultComparer

Métodos de clase