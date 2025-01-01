DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCDefaultComparer<T> 

CDefaultComparer<T>

La clase CDefaultComparer<T> es una clase auxiliar que implementa la interfaz genérica IComparer<T> basándose en los métodos globales Compare.

Descripción

La clase CDefaultComparer<T> se usa por defecto en las colecciones de datos genéricas, si el usuario no utiliza explícitamente otra clase que implemente la interfaz IComparer<T>.

Declaración

   template<typename T>
   class CDefaultComparer : public IComparer<T>

Encabezamiento

   #include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>

Jerarquía de herencia

  IComparer

      CDefaultComparer

Métodos de clase

Método

Descripción

Compare

Compara dos valores del tipo T