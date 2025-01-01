- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Compare
Compara dos valores sobre la relación "Mayor, menor o igual".
Versión para comparar dos valores del tipo bool.
|
int Compare(
Versión para comparar dos valores del tipo char.
|
int Compare(
Versión para comparar dos valores del tipo uchar.
|
int Compare(
Versión para comparar dos valores del tipo short.
|
int Compare(
Versión para comparar dos valores del tipo ushort.
|
int Compare(
Versión para comparar dos valores del tipo color.
|
int Compare(
Versión para comparar dos valores del tipo int.
|
int Compare(
Versión para comparar dos valores del tipo uint.
|
int Compare(
Versión para comparar dos valores del tipo datetime.
|
int Compare(
Versión para comparar dos valores del tipo long.
|
int Compare(
Versión para comparar dos valores del tipo ulong.
|
int Compare(
Versión para comparar dos valores del tipo float.
|
int Compare(
Versión para comparar dos valores del tipo double.
|
int Compare(
Versión para comparar dos valores del tipo string.
|
int Compare(
Versión para comparar dos valores del resto de tipos.
|
template<typename T>
Parámetros
x
[in] Primer valor.
y
[in] Segundo valor
Valor devuelto
Retorna un número que expresa la relación de los dos valores comparados:
- resultado menor a cero – x menor a y (x<y)
- resultado igual a cero – x igual a y (x=y)
- resultado mayor a cero – x mayor a y (x>y)
Nota
Si el tipo es T, el objeto que implementa la interfaz IComparable<T>, los objetos se compararán usando como base su método de comparación Compare. En el resto de los casos se retorna 0.