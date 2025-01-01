DocumentaciónSecciones
Compare

Compara dos valores sobre la relación "Mayor, menor o igual".

Versión para comparar dos valores del tipo bool.

int Compare(
   const bool  x,         // primer valor
   const bool  y          // segundo valor
   );

Versión para comparar dos valores del tipo char.

int Compare(
   const char  x,         // primer valor
   const char  y          // segundo valor
   );

Versión para comparar dos valores del tipo uchar.

int Compare(
   const uchar  x,        // primer valor
   const uchar  y         // segundo valor
   );

Versión para comparar dos valores del tipo short.

int Compare(
   const short  x,        // primer valor
   const short  y         // segundo valor
   );

Versión para comparar dos valores del tipo ushort.

int Compare(
   const ushort  x,       // primer valor
   const ushort  y        // segundo valor
   );

Versión para comparar dos valores del tipo color.

int Compare(
   const color  x,        // primer valor
   const color  y         // segundo valor
   );

Versión para comparar dos valores del tipo int.

int Compare(
   const int  x,          // primer valor
   const int  y           // segundo valor
   );

Versión para comparar dos valores del tipo uint.

int Compare(
   const uint  x,         // primer valor
   const uint  y          // segundo valor
   );

Versión para comparar dos valores del tipo datetime.

int Compare(
   const datetime  x,     // primer valor
   const datetime  y      // segundo valor
   );

Versión para comparar dos valores del tipo long.

int Compare(
   const long  x,         // primer valor
   const long  y          // segundo valor
   );

Versión para comparar dos valores del tipo ulong.

int Compare(
   const ulong  x,        // primer valor
   const ulong  y         // segundo valor
   );

Versión para comparar dos valores del tipo float.

int Compare(
   const float  x,        // primer valor
   const float  y         // segundo valor
   );

Versión para comparar dos valores del tipo double.

int Compare(
   const double  x,       // primer valor
   const double  y        // segundo valor
   );

Versión para comparar dos valores del tipo string.

int Compare(
   const string  x,       // primer valor
   const string  y        // segundo valor
   );

Versión para comparar dos valores del resto de tipos.

template<typename T>
int Compare(
    x,                  // primer valor
    y                   // segundo valor
   );

Parámetros

x

[in]  Primer valor.

y

[in]  Segundo valor

Valor devuelto

Retorna un número que expresa la relación de los dos valores comparados:

  • resultado menor a cero – x menor a y (x<y)
  • resultado igual a cero – x igual a y (x=y)
  • resultado mayor a cero – x mayor a y (x>y)

Nota

Si el tipo es T, el objeto que implementa la interfaz IComparable<T>, los objetos se compararán usando como base su método de comparación Compare. En el resto de los casos se retorna 0.