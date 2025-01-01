DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasArrayBinarySearch<T> 

ArrayBinarySearch

Busca el valor indicado en una matriz unidimensional clasificada en orden ascendente, usando la interfaz IComparable<T> para comparar los elementos.

template<typename T>
int ArrayBinarySearch(
   T&             array[],         // matriz para la búsqueda
   const int      start_index,     // índice inicial
   const int      count,           // rango de búsqueda
   T              value,           // valor buscado
   IComparer<T>*  comparer         // interfaz para la comparación
   );

Parámetros

&array[]

[out]  Matriz para la búsqueda.

value

[in]  Valor buscado.

*comparer

[in]  Interfaz para comparar los elementos.

start_index

[in]  Índice inicial desde el que comienza la búsqueda.

count

[in]  Longitud del rango de búsqueda.

Valor devuelto

Retorna el índice del elemento encontrado. Si el valor buscado no se localiza, retorna el índice del menor elemento que se encuentre más cerca según su valor.

