- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
ArrayBinarySearch
Busca el valor indicado en una matriz unidimensional clasificada en orden ascendente, usando la interfaz IComparable<T> para comparar los elementos.
template<typename T>
Parámetros
&array[]
[out] Matriz para la búsqueda.
value
[in] Valor buscado.
*comparer
[in] Interfaz para comparar los elementos.
start_index
[in] Índice inicial desde el que comienza la búsqueda.
count
[in] Longitud del rango de búsqueda.
Valor devuelto
Retorna el índice del elemento encontrado. Si el valor buscado no se localiza, retorna el índice del menor elemento que se encuentre más cerca según su valor.