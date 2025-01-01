- Capacity
CArrayList<T>
La clase CArrayList<T> es una clase genérica que implementa la interfaz IList<T>.
Descripción
La clase CArrayList<T> es la implementación de una lista dinámica de datos de tipo T. Esta clase proporciona los métodos principales para trabajar con una lista: acceso al elemento según el índice, búsqueda y eliminación del elemento, clasificación y otros.
Declaración
|
template<typename T>
Encabezamiento
|
#include <Generic\ArrayList.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CArrayList
Métodos de clase
|
Método
|
Descripción
|
Retrona y establece la capacidad actual de la lista
|
Retorna el número de elementos en la lista
|
Determina si la lista contiene el elemento con el valor indicado.
|
Reduce la capacidad de la lista hasta un número real de elementos
|
Recibe un elemento de la lista según el índice indicado
|
Establece el valor de un elemento de la lista según el índice indicado
|
Añade un elemento a la lista
|
Añade una colección o una matriz de elementos a la lista
|
Inserta un elemento en la lista según el índice especificado
|
Inserta una colección o un conjunto de elementos en la lista según el índice especificado
|
Copia todos los elementos de la lista a la matriz especificada, comenzando por un índice en particular
|
Busca un valor especificado en una lista ordenada de manera ascendente
|
Busca la primera aparición de un valor en la lista
|
Busca la última aparición de un valor en la lista
|
Elimina todos los elementos de la colección
|
Elimina la primera aparición de un elemento especificado de la lista
|
Elimina un elemento especificado de la lista según el índice dado
|
Elimina un rango de elementos de la lista
|
Cambia la secuenciación de los elementos en la lista
|
Clasifica los elementos de la lista