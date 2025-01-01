DocumentaciónSecciones
CArrayList<T>

La clase CArrayList<T> es una clase genérica que implementa la interfaz IList<T>.

Descripción

La clase CArrayList<T> es la implementación de una lista dinámica de datos de tipo T. Esta clase proporciona los métodos principales para trabajar con una lista: acceso al elemento según el índice, búsqueda y eliminación del elemento, clasificación y otros.

Declaración

   template<typename T>
   class CArrayList : public IList<T>

Encabezamiento

   #include <Generic\ArrayList.mqh>

Jerarquía de herencia

  ICollection

      IList

          CArrayList

Métodos de clase

Método

Descripción

Capacity

Retrona y establece la capacidad actual de la lista

Count

Retorna el número de elementos en la lista

Contains

Determina si la lista contiene el elemento con el valor indicado.

TrimExcess

Reduce la capacidad de la lista hasta un número real de elementos

TryGetValue

Recibe un elemento de la lista según el índice indicado

TrySetValue

Establece el valor de un elemento de la lista según el índice indicado

Add

Añade un elemento a la lista

AddRange

Añade una colección o una matriz de elementos a la lista

Insert

Inserta un elemento en la lista según el índice especificado

InsertRange

Inserta una colección o un conjunto de elementos en la lista según el índice especificado

CopyTo

Copia todos los elementos de la lista a la matriz especificada, comenzando por un índice en particular

BinarySearch

Busca un valor especificado en una lista ordenada de manera ascendente

IndexOf

Busca la primera aparición de un valor en la lista

LastIndexOf

Busca la última aparición de un valor en la lista

Clear

Elimina todos los elementos de la colección

Remove

Elimina la primera aparición de un elemento especificado de la lista

RemoveAt

Elimina un elemento especificado de la lista según el índice dado

RemoveRange

Elimina un rango de elementos de la lista

Reverse

Cambia la secuenciación de los elementos en la lista

Sort

Clasifica los elementos de la lista