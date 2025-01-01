CArrayList<T>

La clase CArrayList<T> es una clase genérica que implementa la interfaz IList<T>.

Descripción

La clase CArrayList<T> es la implementación de una lista dinámica de datos de tipo T. Esta clase proporciona los métodos principales para trabajar con una lista: acceso al elemento según el índice, búsqueda y eliminación del elemento, clasificación y otros.

Declaración

template<typename T>

class CArrayList : public IList<T>

Encabezamiento

#include <Generic\ArrayList.mqh>

Jerarquía de herencia ICollection IList CArrayList

Métodos de clase