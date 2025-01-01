DocumentaciónSecciones
Compara dos valores sobre su igualdad.

template<typename T>
bool Equals(
    x,     // primer valor
    y      // segundo valor
   );

Parámetros

x

[in]  Primer valor.

y

[in]  Segundo valor.

Valor devuelto

Retorna true si los objetos son iguales, de lo contrario, false.

Nota

Si el tipo es T, el objeto que implementa la interfaz IEqualityComparable<T>, los objetos se compararán usando como base su método de comparación Equals. En el resto de los casos se aplicará la comparación estándar sobre la igualdad.