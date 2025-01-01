- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
计算散列码值。
这个版本处理bool 型。
|
int GetHashCode(
这个版本处理char 型。
|
int GetHashCode(
这个版本处理uchar 型。
|
int GetHashCode(
这个版本处理short 型。
|
int GetHashCode(
这个版本处理ushort 型。
|
int GetHashCode(
这个版本处理color型。
|
int GetHashCode(
这个版本处理 int 型。
|
int GetHashCode(
这个版本处理 uint 型。
|
int GetHashCode(
这个版本处理datetime型。
|
int GetHashCode(
这个版本处理long型。
|
int GetHashCode(
这个版本处理ulong型。
|
int GetHashCode(
这个版本处理float型。
|
int GetHashCode(
这个版本处理double型。
|
int GetHashCode(
这个版本处理string型。
|
int GetHashCode(
这个版本处理其他类型。
|
template<typename T>
参数
value
[in] 您想要获得散列代码的值。
返回值
返回散列代码。
注意
如果T类型是实施IEqualityComparable<T>接口的对象，那么散列码将基于HashCode方法来获得。在所有其他情况下，散列码将被计算为值类型名的散列值。