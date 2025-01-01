文档部分
MQL5参考标准程序库通用数据集GetHashCode 

GetHashCode

计算散列码值。

这个版本处理bool 型。

int GetHashCode(
   const bool  value         // 值
   );

这个版本处理char 型。

int GetHashCode(
   const char  value         //值
   );

这个版本处理uchar 型。

int GetHashCode(
   const uchar  value        //值
   );

这个版本处理short 型。

int GetHashCode(
   const short  value        // 值
   );

这个版本处理ushort 型。

int GetHashCode(
   const ushort  value       // 值
   );

这个版本处理color型。

int GetHashCode(
   const color  value        // 值
   );

这个版本处理 int 型。

int GetHashCode(
   const int  value          //值
   );

这个版本处理 uint 型。

int GetHashCode(
   const uint  value         //值
   );

这个版本处理datetime型。

int GetHashCode(
   const datetime  value     // 值
   );

这个版本处理long型。

int GetHashCode(
   const long  value         //值
   );

这个版本处理ulong型。

int GetHashCode(
   const ulong  value        // 值
   );

这个版本处理float型。

int GetHashCode(
   const float  value        //值
   );

这个版本处理double型。

int GetHashCode(
   const double  value       // 值
   );

这个版本处理string型。

int GetHashCode(
   const string  value       // 值
   );

这个版本处理其他类型。

template<typename T>
int GetHashCode(
   T  value                  //值
   );

参数

value

[in]  您想要获得散列代码的值。

返回值

返回散列代码。

注意

如果T类型是实施IEqualityComparable<T>接口的对象，那么散列码将基于HashCode方法来获得。在所有其他情况下，散列码将被计算为值类型名的散列值。