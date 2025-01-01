GetHashCode

Calcule la valeur du code de hashage.

Version utilisant le type bool.

int GetHashCode(

const bool value

);

Version utilisant le type char.

int GetHashCode(

const char value

);

Version utilisant le type uchar.

int GetHashCode(

const uchar value

);

Version utilisant le type short.

int GetHashCode(

const short value

);

Version utilisant le type ushort.

int GetHashCode(

const ushort value

);

Version utilisant le type color.

int GetHashCode(

const color value

);

Version utilisant le type int.

int GetHashCode(

const int value

);

Version utilisant le type uint.

int GetHashCode(

const uint value

);

Version utilisant le type datetime.

int GetHashCode(

const datetime value

);

Version utilisant le type long.

int GetHashCode(

const long value

);

Version utilisant le type ulong.

int GetHashCode(

const ulong value

);

Version utilisant le type float.

int GetHashCode(

const float value

);

Version utilisant le type double.

int GetHashCode(

const double value

);

Version utilisant le type string.

int GetHashCode(

const string value

);

Version utilisant d'autres types.

template<typename T>

int GetHashCode(

T value

);

Paramètres

value

[in] La valeur pour laquelle vous souhaitez calculer le code de hashage.

Valeur de Retour

Retourne le code de hashage.

Note

Si le type T est un objet qui implémente l'interface IEqualityComparable<T>, alors le code de hashage sera obtenu en utilisant sa méthode HashCode. Dans tous les autres cas, le code de hashage sera calculé comme la valeur de hashage du nom du type de la valeur.