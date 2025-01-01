- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Calcule la valeur du code de hashage.
Version utilisant le type bool.
|
int GetHashCode(
Version utilisant le type char.
|
int GetHashCode(
Version utilisant le type uchar.
|
int GetHashCode(
Version utilisant le type short.
|
int GetHashCode(
Version utilisant le type ushort.
|
int GetHashCode(
Version utilisant le type color.
|
int GetHashCode(
Version utilisant le type int.
|
int GetHashCode(
Version utilisant le type uint.
|
int GetHashCode(
Version utilisant le type datetime.
|
int GetHashCode(
Version utilisant le type long.
|
int GetHashCode(
Version utilisant le type ulong.
|
int GetHashCode(
Version utilisant le type float.
|
int GetHashCode(
Version utilisant le type double.
|
int GetHashCode(
Version utilisant le type string.
|
int GetHashCode(
Version utilisant d'autres types.
|
template<typename T>
Paramètres
value
[in] La valeur pour laquelle vous souhaitez calculer le code de hashage.
Valeur de Retour
Retourne le code de hashage.
Note
Si le type T est un objet qui implémente l'interface IEqualityComparable<T>, alors le code de hashage sera obtenu en utilisant sa méthode HashCode. Dans tous les autres cas, le code de hashage sera calculé comme la valeur de hashage du nom du type de la valeur.