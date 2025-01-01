DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCQueue<T> 

CQueue<T>

La clase CQueue<T> es una clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>.

Descripción

La clase CQueue<T> es una colección dinámica de datos del tipo T, organizada en forma de series que funciona según el principio "primera entrada – primera salida" (FIFO).

Declaración

   template<typename T>
   class CQueue : public ICollection<T>

Encabezamiento

   #include <Generic\Queue.mqh>

Jerarquía de herencia

  ICollection

      CQueue

Métodos de clase

Método

Descripción

Add

Añade un elemento a la fila

Enqueue

Añade un elemento a la fila

Count

Retorna el número de elementos en la fila

Contains

Determina si la fila contiene el elemento con el valor indicado

TrimExcess

Reduce la capacidad de la fila hasta un número real de elementos, liberando de esta forma la memoria no usada.

CopyTo

Copia todos los elementos de la fila a la matriz especificada, comenzando por un índice en particular

Clear

Elimina todos los elementos de una fila

Remove

Elimina la primera aparición del elemento especificado de la fila

Dequeue

Retorna el elemento inicial, eliminándolo de la fila

Peek

Retorna el elemento inicial, sin eliminarlo de la fila
Add