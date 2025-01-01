CQueue<T>
La clase CQueue<T> es una clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>.
Descripción
La clase CQueue<T> es una colección dinámica de datos del tipo T, organizada en forma de series que funciona según el principio "primera entrada – primera salida" (FIFO).
Declaración
template<typename T>
Encabezamiento
#include <Generic\Queue.mqh>
Jerarquía de herencia
CQueue
Métodos de clase
Método
Descripción
Añade un elemento a la fila
Añade un elemento a la fila
Retorna el número de elementos en la fila
Determina si la fila contiene el elemento con el valor indicado
Reduce la capacidad de la fila hasta un número real de elementos, liberando de esta forma la memoria no usada.
Copia todos los elementos de la fila a la matriz especificada, comenzando por un índice en particular
Elimina todos los elementos de una fila
Elimina la primera aparición del elemento especificado de la fila
Retorna el elemento inicial, eliminándolo de la fila
Retorna el elemento inicial, sin eliminarlo de la fila