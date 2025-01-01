DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasIComparer<T> 

IComparer<T>

La interfaz IComparable<T> es una interfaz para implementar una clase universal que compara dos objetos del tipo T entre sí mediante la relación "más, menos o igual".

Descripción

La interfaz IComparer<T> determina el método de comparación de dos objetos del tipo T, sobre cuya base se puede clasificar la colección de estos objetos.

Declaración

   template<typename T>
   interface IComparer

Encabezamiento

   #include <Generic\Interfaces\IComparer.mqh>

Jerarquía de herencia

  IComparer

Descendientes directos

CDefaultComparer

Métodos de clase

Método

Descripción

Compare

Compara dos valores del tipo T