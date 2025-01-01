IComparer<T>
La interfaz IComparable<T> es una interfaz para implementar una clase universal que compara dos objetos del tipo T entre sí mediante la relación "más, menos o igual".
Descripción
La interfaz IComparer<T> determina el método de comparación de dos objetos del tipo T, sobre cuya base se puede clasificar la colección de estos objetos.
Declaración
|
template<typename T>
interface IComparer
Encabezamiento
|
#include <Generic\Interfaces\IComparer.mqh>
Métodos de clase
|
Método
|
Descripción
|
Compare
|
Compara dos valores del tipo T