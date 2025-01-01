IComparable<T>

La interfaz IComparable<T> es una interfaz para implementar objetos que se pueden comparar entre sí mediante la relación "más, menos o igual".

Descripción

La interfaz IComparable<T> determina el método de comparación del objeto actual con otro del mismo tipo, sobre cuya base se puede clasificar la colección de estos objetos.

Declaración

template<typename T>

interface IComparable : public IEqualityComparable<T>

Encabezamiento

#include <Generic\Interfaces\IComparable.mqh>

Jerarquía de herencia IEqualityComparable IComparable Descendientes directos CKeyValuePair

Métodos de clase