Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasIComparable<T> 

IComparable<T>

La interfaz IComparable<T> es una interfaz para implementar objetos que se pueden comparar entre sí mediante la relación "más, menos o igual".

Descripción

La interfaz IComparable<T> determina el método de comparación del objeto actual con otro del mismo tipo, sobre cuya base se puede clasificar la colección de estos objetos.

Declaración

   template<typename T>
   interface IComparable : public IEqualityComparable<T>

Encabezamiento

   #include <Generic\Interfaces\IComparable.mqh>

Jerarquía de herencia

  IEqualityComparable

      IComparable

Descendientes directos

CKeyValuePair

Métodos de clase

Método

Descripción

Compare

Compara el objeto actual con el valor especificado