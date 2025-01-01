IComparable<T>
La interfaz IComparable<T> es una interfaz para implementar objetos que se pueden comparar entre sí mediante la relación "más, menos o igual".
Descripción
La interfaz IComparable<T> determina el método de comparación del objeto actual con otro del mismo tipo, sobre cuya base se puede clasificar la colección de estos objetos.
Declaración
|
template<typename T>
Encabezamiento
|
#include <Generic\Interfaces\IComparable.mqh>
|
Jerarquía de herencia
IComparable
Descendientes directos
Métodos de clase
|
Método
|
Descripción
|
Compara el objeto actual con el valor especificado