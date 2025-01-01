CSortedMap<TKey,TValue>
La clase CSortedMap<TKey,TValue> es una clase genérica que implementa la interfaz IMap<TKey,TValue>.
Descripción
La clase CSortedMap<TKey,TValue> es la implementación de un recuadro hash dinámico cuyos datos se guardan en forma de parejas "clave – valor", clasificadas según la clave y respetando la necesidad de unicidad de la clave. Esta clase proporciona los métodos esenciales para trabajar con el recuadro hash: acceso al valor según la clave, búsqueda y eliminación de una pareja "clave-valor" y otros.
Declaración
template<typename TKey, typename TValue>
Encabezamiento
#include <Generic\SortedMap.mqh>
Jerarquía de herencia
CSortedMap
Métodos de clase
Método
Descripción
Añade una pareja "clave – valor" a un recuadro hash
Retorna el número de elementos en el recuadro hash clasificado
Determina si el recuadro hash clasificado contiene la pareja "clave – valor" indicada
Determina si contiene el recuadro hash clasificado la pareja "clave – valor" con la clave indicada
Determina si el recuadro hash clasificado contiene la pareja "clave – valor" con el valor indicado
Retorna el puntero a la interfaz IComparer<T>, usada para organizar el recuadro hash clasificado
Copia todas las parejas "clave – valor" de un recuadro hash clasificado a las matrices indicadas, comenzando por un índice determinado
Elimina todos los elementos de un recuadro hash clasificado
Elimina la primera aparición de una pareja "clave – valor" de un recuadro hash clasificado
Obtiene un elemento del recuadro hash clasificado según la clave indicada
Cambia el valor de una pareja "clave – valor" de un recuadro hash clasificado según la clave indicada