CSortedMap<TKey,TValue>

La clase CSortedMap<TKey,TValue> es una clase genérica que implementa la interfaz IMap<TKey,TValue>.

Descripción

La clase CSortedMap<TKey,TValue> es la implementación de un recuadro hash dinámico cuyos datos se guardan en forma de parejas "clave – valor", clasificadas según la clave y respetando la necesidad de unicidad de la clave. Esta clase proporciona los métodos esenciales para trabajar con el recuadro hash: acceso al valor según la clave, búsqueda y eliminación de una pareja "clave-valor" y otros.

Declaración

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

Encabezamiento

   #include <Generic\SortedMap.mqh>

Jerarquía de herencia

  ICollection

      IMap

          CSortedMap

Métodos de clase

Método

Descripción

Add

Añade una pareja "clave – valor" a un recuadro hash

Count

Retorna el número de elementos en el recuadro hash clasificado

Contains

Determina si el recuadro hash clasificado contiene la pareja "clave – valor" indicada

ContainsKey

Determina si contiene el recuadro hash clasificado la pareja "clave – valor" con la clave indicada

ContainsValue

Determina si el recuadro hash clasificado contiene la pareja "clave – valor" con el valor indicado

Comparer

Retorna el puntero a la interfaz IComparer<T>, usada para organizar el recuadro hash clasificado

CopyTo

Copia todas las parejas "clave – valor" de un recuadro hash clasificado a las matrices indicadas, comenzando por un índice determinado

Clear

Elimina todos los elementos de un recuadro hash clasificado

Remove

Elimina la primera aparición de una pareja "clave – valor" de un recuadro hash clasificado

TryGetValue

Obtiene un elemento del recuadro hash clasificado según la clave indicada

TrySetValue

Cambia el valor de una pareja "clave – valor" de un recuadro hash clasificado según la clave indicada
