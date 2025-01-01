CSortedMap<TKey,TValue>

La clase CSortedMap<TKey,TValue> es una clase genérica que implementa la interfaz IMap<TKey,TValue>.

Descripción

La clase CSortedMap<TKey,TValue> es la implementación de un recuadro hash dinámico cuyos datos se guardan en forma de parejas "clave – valor", clasificadas según la clave y respetando la necesidad de unicidad de la clave. Esta clase proporciona los métodos esenciales para trabajar con el recuadro hash: acceso al valor según la clave, búsqueda y eliminación de una pareja "clave-valor" y otros.

Declaración

template<typename TKey, typename TValue>

class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

Encabezamiento

#include <Generic\SortedMap.mqh>

Jerarquía de herencia ICollection IMap CSortedMap

Métodos de clase