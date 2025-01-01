- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
GetHashCode
Calcola il valore del codice hash.
Una versione per il lavoro con il tipo bool.
|
int GetHashCode(
Una versione per il lavoro con il tipo char.
|
int GetHashCode(
Una versione per il lavoro con il tipo uchar.
|
int GetHashCode(
Una versione per il lavoro con il tipo short.
|
int GetHashCode(
Una versione per il lavoro con il tipo ushort.
|
int GetHashCode(
Una versione per il lavoro con il tipo color
|
int GetHashCode(
Una versione per il lavoro con il tipo int.
|
int GetHashCode(
Una versione per il lavoro con il tipo uint.
|
int GetHashCode(
Una versione per il lavoro con il tipo datetime.
|
int GetHashCode(
Una versione per il lavoro con il tipo long.
|
int GetHashCode(
Una versione per il lavoro con il tipo ulong.
|
int GetHashCode(
Una versione per il lavoro con il tipo float.
|
int GetHashCode(
Una versione per il lavoro con il tipo double.
|
int GetHashCode(
Una versione per il lavoro con il tipo string.
|
int GetHashCode(
Una versione per il lavoro con altri tipi.
|
template<typename T>
Parametri
value
[in] Il valore per cui si desidera ottenere il codice hash.
Valore di ritorno
Restituisce il codice hash.
Note
Se il tipo T è un oggetto che implementa l'interfaccia IEqualityComparable<T>, allora il codice hash sarà ottenuto in base al suo metodo HashCode. In tutti gli altri casi, il codice hash verrà calcolato come valore hash del nome del tipo di valore.