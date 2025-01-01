DocumentazioneSezioni
GetHashCode

Calcola il valore del codice hash.

Una versione per il lavoro con il tipo bool.

int GetHashCode(
   const bool  value         // valore
   );

Una versione per il lavoro con il tipo char.

int GetHashCode(
   const char  value         // valore
   );

Una versione per il lavoro con il tipo uchar.

int GetHashCode(
   const uchar  value        // valore
   );

Una versione per il lavoro con il tipo short.

int GetHashCode(
   const short  value        // valore
   );

Una versione per il lavoro con il tipo ushort.

int GetHashCode(
   const ushort  value       // valore
   );

Una versione per il lavoro con il tipo color

int GetHashCode(
   const color  value        // valore
   );

Una versione per il lavoro con il tipo int.

int GetHashCode(
   const int  value          // valore
   );

Una versione per il lavoro con il tipo uint.

int GetHashCode(
   const uint  value         // valore
   );

Una versione per il lavoro con il tipo datetime.

int GetHashCode(
   const datetime  value     // valore
   );

Una versione per il lavoro con il tipo long.

int GetHashCode(
   const long  value         // valore
   );

Una versione per il lavoro con il tipo ulong.

int GetHashCode(
   const ulong  value        // valore
   );

Una versione per il lavoro con il tipo float.

int GetHashCode(
   const float  value        // valore
   );

Una versione per il lavoro con il tipo double.

int GetHashCode(
   const double  value       // valore
   );

Una versione per il lavoro con il tipo string.

int GetHashCode(
   const string  value       // valore
   );

Una versione per il lavoro con altri tipi.

template<typename T>
int GetHashCode(
   T  value                  // valore
   );

Parametri

value

[in] Il valore per cui si desidera ottenere il codice hash.

Valore di ritorno

Restituisce il codice hash.

Note

Se il tipo T è un oggetto che implementa l'interfaccia IEqualityComparable<T>, allora il codice hash sarà ottenuto in base al suo metodo HashCode. In tutti gli altri casi, il codice hash verrà calcolato come valore hash del nome del tipo di valore.