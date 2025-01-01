- Add
CLinkedList<T>
La clase CLinkedList<T> es una clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>.
Descripción
La clase CLinkedList<T> es la implementación de lista dinámica bidireccional de datos del tipo T. Esta clase proporciona los métodos principales para trabajar con listas bidireccionales: adición, eliminación, búsqueda del elemento y otros.
Declaración
|
template<typename T>
Encabezamiento
|
#include <Generic\LinkedList.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CLinkedList
Métodos de clase
|
Método
|
Descripción
|
Añade un elemento a la lista bidireccional
|
Añade un elemento a la lista bidireccional después del nodo establecido
|
Añade un elemento a la lista bidireccional antes del nodo establecido
|
Añade un elemento al inicio de la lista bidireccional
|
Añade un elemento al final de la lista bidireccional
|
Retorna el número de elementos en la lista bidireccional
|
Retorna el puntero al primer nodo de la lista bidireccional
|
Retorna el puntero al primer nodo de la lista bidireccional
|
Retorna el puntero al último nodo de la lista bidireccional
|
Determina si la lista bidireccional contiene el elemento con el valor indicado
|
Copia todos los elementos de la lista bidireccional a la matriz especificada, comenzando por un índice en particular
|
Elimina todos los elementos de la colección
|
Elimina la primera aparición del elemento especificado de la lista bidireccional
|
Elimina el primer elemento de la lista bidireccional
|
Elimina el último elemento de la lista bidireccional
|
Busca la primera aparición del valor establecido en la lista bidireccional.
|
Busca la última aparición del valor establecido en la lista bidireccional.