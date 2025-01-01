CLinkedList<T>

La clase CLinkedList<T> es una clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>.

Descripción

La clase CLinkedList<T> es la implementación de lista dinámica bidireccional de datos del tipo T. Esta clase proporciona los métodos principales para trabajar con listas bidireccionales: adición, eliminación, búsqueda del elemento y otros.

Declaración

template<typename T>

class CLinkedList : public ICollection<T>

Encabezamiento

#include <Generic\LinkedList.mqh>

Jerarquía de herencia ICollection CLinkedList

Métodos de clase