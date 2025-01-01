DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCLinkedList<T> 

CLinkedList<T>

La clase CLinkedList<T> es una clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>.

Descripción

La clase CLinkedList<T> es la implementación de lista dinámica bidireccional de datos del tipo T. Esta clase proporciona los métodos principales para trabajar con listas bidireccionales: adición, eliminación, búsqueda del elemento y otros.

Declaración

   template<typename T>
   class CLinkedList : public ICollection<T>

Encabezamiento

   #include <Generic\LinkedList.mqh>

Jerarquía de herencia

  ICollection

      CLinkedList

Métodos de clase

Método

Descripción

Add

Añade un elemento a la lista bidireccional

AddAfter

Añade un elemento a la lista bidireccional después del nodo establecido

AddBefore

Añade un elemento a la lista bidireccional antes del nodo establecido

AddFirst

Añade un elemento al inicio de la lista bidireccional

AddLast

Añade un elemento al final de la lista bidireccional

Count

Retorna el número de elementos en la lista bidireccional

Head

Retorna el puntero al primer nodo de la lista bidireccional

First

Retorna el puntero al primer nodo de la lista bidireccional

Last

Retorna el puntero al último nodo de la lista bidireccional

Contains

Determina si la lista bidireccional contiene el elemento con el valor indicado

CopyTo

Copia todos los elementos de la lista bidireccional a la matriz especificada, comenzando por un índice en particular

Clear

Elimina todos los elementos de la colección

Remove

Elimina la primera aparición del elemento especificado de la lista bidireccional

RemoveFirst

Elimina el primer elemento de la lista bidireccional

RemoveLast

Elimina el último elemento de la lista bidireccional

Find

Busca la primera aparición del valor establecido en la lista bidireccional.

FindLast

Busca la última aparición del valor establecido en la lista bidireccional.
Add