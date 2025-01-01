IEqualityComparer<T>

La interfaz IEqualityComparer<T> es una interfaz para implementar una clase universal que compara dos objetos del tipo T.

Descripción

La interfaz IEqualityComparer<T> determina los métodos para obtener el código hash de un objeto del tipo T y comparar dos objetos del tipo T sobre la igualdad.

Declaración

template<typename T>

interface IEqualityComparer

Encabezamiento

#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparer.mqh>

Jerarquía de herencia IEqualityComparer Descendientes directos CDefaultEqualityComparer

Métodos de clase