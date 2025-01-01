Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasIEqualityComparer<T>
IEqualityComparer<T>
La interfaz IEqualityComparer<T> es una interfaz para implementar una clase universal que compara dos objetos del tipo T.
Descripción
La interfaz IEqualityComparer<T> determina los métodos para obtener el código hash de un objeto del tipo T y comparar dos objetos del tipo T sobre la igualdad.
Declaración
template<typename T>
Encabezamiento
#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparer.mqh>
Jerarquía de herencia
IEqualityComparer
Descendientes directos