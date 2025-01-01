- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Colecciones de datos genéricas
La biblioteca contiene clases e interfaces para determinar las colecciones genéricas que, a su vez, dan al ususario la posibilidad de crear coleciones rigurosamente tipadas. Estas hacen el trabajo con los datos más cómodo y productivo que en las colecciones tipadas habituales.
La biblioteca se ubica en el catálogo de trabajo del terminal en la carpeta Include\Generic.
Objetos:
|
Objeto
|
Descripción
|
Tipo
|
Interfaz para la implementación de colecciones de datos genéricas
|
INTERFACE
|
Interfaz para implementar objetos que se puedan comparar entre sí
|
INTERFACE
|
Interfaz para implementar objetos que se puedan comparar entre sí mediante la relación "más, menos o igual"
|
INTERFACE
|
Interfaz para implementar una clase universal que compara dos objetos del tipo Т sobre la relación "más, menos o igual"
|
INTERFACE
|
Interfaz para implementar una clase universal que compara dos objetos del tipo Т sobre la igualdad
|
INTERFACE
|
Interfaz para la implementantación de listas de datos genéricas
|
INTERFACE
|
Interfaz para la implementantación de colecciones genéricas de parejas "clave - valor"
|
INTERFACE
|
Interfaz para la implementación de conjuntos de datos genéricos
|
INTERFACE
|
Clase auxiliar que implementa la interfaz genérica IComparer<T> sobre la base de los métodos globales Compare
|
CLASS
|
Clase auxiliar que implementa la interfaz genérica IEqualityComparer<T> con los métodos globales Equals<T> y GetHashCode
|
CLASS
|
Clase genérica que implementa la interfaz IList<T>
|
CLASS
|
La clase implementa la pareja "clave - valor"
|
CLASS
|
Clase genérica que implementa la interfaz IMap<TKey, TValue>
|
CLASS
|
Clase genérica que implementa la interfaz ISet<T>
|
CLASS
|
Clase auxiliar necesaria para implementar la clase CLinkedListNode<T>
|
CLASS
|
Clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>
|
CLASS
|
Clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>
|
CLASS
|
Clase auxiliar necesaria para implementar la clase CRedBlackTree<T>
|
CLASS
|
Clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>
|
CLASS
|
Clase genérica que implementa la interfaz IMap<TKey, TValue>
|
CLASS
|
Clase genérica que implementa la interfaz ISet<T>
|
CLASS
|
Clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>
|
CLASS
Metodos globales:
|
Método
|
Descripción
|
Busca el valor indicado en una matriz unidimensional clasificada en orden ascendente, usando la interfaz IComparable<T> para comparar los elementos.
|
Busca la primera aparición de un valor en una matriz unidimensional
|
Busca la última aparición de un valor en una matriz unidimensional
|
Cambia la secuenciación de los elementos en una matriz unidimensional
|
Compara dos valores sobre la relación "Mayor, menor o igual"
|
Compara dos valores sobre su igualdad
|
Calcula el valor del código hash