Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricas 

La biblioteca contiene clases e interfaces para determinar las colecciones genéricas que, a su vez, dan al ususario la posibilidad de crear coleciones rigurosamente tipadas. Estas hacen el trabajo con los datos más cómodo y productivo que en las colecciones tipadas habituales.

La biblioteca se ubica en el catálogo de trabajo del terminal en la carpeta Include\Generic.

Objetos:

Objeto

Descripción

Tipo

ICollection

Interfaz para la implementación de colecciones de datos genéricas

INTERFACE

IEqualityComparable

Interfaz para implementar objetos que se puedan comparar entre sí

INTERFACE

IComparable

Interfaz para implementar objetos que se puedan comparar entre sí mediante la relación "más, menos o igual"

INTERFACE

IComparer

Interfaz para implementar una clase universal que compara dos objetos del tipo Т sobre la relación "más, menos o igual"

INTERFACE

IEqualityComparer

Interfaz para implementar una clase universal que compara dos objetos del tipo Т sobre la igualdad

INTERFACE

IList

Interfaz para la implementantación de listas de datos genéricas

INTERFACE

IMap

Interfaz para la implementantación de colecciones genéricas de parejas "clave - valor"

INTERFACE

ISet

Interfaz para la implementación de conjuntos de datos genéricos

INTERFACE

CDefaultComparer

Clase auxiliar que implementa la interfaz genérica IComparer<T> sobre la base de los métodos globales Compare

CLASS

CDefaultEqualityComparer

Clase auxiliar que implementa la interfaz genérica IEqualityComparer<T> con los métodos globales Equals<T> y GetHashCode

CLASS

CArrayList

Clase genérica que implementa la interfaz IList<T>

CLASS

CKeyValuePair

La clase implementa la pareja "clave - valor"

CLASS

CHashMap

Clase genérica que implementa la interfaz IMap<TKey, TValue>

CLASS

CHashSet

Clase genérica que implementa la interfaz ISet<T>

CLASS

CLinkedListNode

Clase auxiliar necesaria para implementar la clase CLinkedListNode<T>

CLASS

CLinkedList

Clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>

CLASS

CQueue

Clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>

CLASS

CRedBlackTreeNode

Clase auxiliar necesaria para implementar la clase CRedBlackTree<T>

CLASS

CRedBlackTree

Clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>

CLASS

CSortedMap

Clase genérica que implementa la interfaz IMap<TKey, TValue>

CLASS

CSortedSet

Clase genérica que implementa la interfaz ISet<T>

CLASS

CStack

Clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T>

CLASS

Metodos globales:

Método

Descripción

ArrayBinarySearch

Busca el valor indicado en una matriz unidimensional clasificada en orden ascendente, usando la interfaz IComparable<T> para comparar los elementos.

ArrayIndexOf

Busca la primera aparición de un valor en una matriz unidimensional

ArrayLastIndexOf

Busca la última aparición de un valor en una matriz unidimensional

ArrayReverse

Cambia la secuenciación de los elementos en una matriz unidimensional

Compare

Compara dos valores sobre la relación "Mayor, menor o igual"

Equals

Compara dos valores sobre su igualdad

GetHashCode

Calcula el valor del código hash