Colecciones de datos genéricas

La biblioteca contiene clases e interfaces para determinar las colecciones genéricas que, a su vez, dan al ususario la posibilidad de crear coleciones rigurosamente tipadas. Estas hacen el trabajo con los datos más cómodo y productivo que en las colecciones tipadas habituales.

La biblioteca se ubica en el catálogo de trabajo del terminal en la carpeta Include\Generic.

Objetos:

Objeto Descripción Tipo ICollection Interfaz para la implementación de colecciones de datos genéricas INTERFACE IEqualityComparable Interfaz para implementar objetos que se puedan comparar entre sí INTERFACE IComparable Interfaz para implementar objetos que se puedan comparar entre sí mediante la relación "más, menos o igual" INTERFACE IComparer Interfaz para implementar una clase universal que compara dos objetos del tipo Т sobre la relación "más, menos o igual" INTERFACE IEqualityComparer Interfaz para implementar una clase universal que compara dos objetos del tipo Т sobre la igualdad INTERFACE IList Interfaz para la implementantación de listas de datos genéricas INTERFACE IMap Interfaz para la implementantación de colecciones genéricas de parejas "clave - valor" INTERFACE ISet Interfaz para la implementación de conjuntos de datos genéricos INTERFACE CDefaultComparer Clase auxiliar que implementa la interfaz genérica IComparer<T> sobre la base de los métodos globales Compare CLASS CDefaultEqualityComparer Clase auxiliar que implementa la interfaz genérica IEqualityComparer<T> con los métodos globales Equals<T> y GetHashCode CLASS CArrayList Clase genérica que implementa la interfaz IList<T> CLASS CKeyValuePair La clase implementa la pareja "clave - valor" CLASS CHashMap Clase genérica que implementa la interfaz IMap<TKey, TValue> CLASS CHashSet Clase genérica que implementa la interfaz ISet<T> CLASS CLinkedListNode Clase auxiliar necesaria para implementar la clase CLinkedListNode<T> CLASS CLinkedList Clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T> CLASS CQueue Clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T> CLASS CRedBlackTreeNode Clase auxiliar necesaria para implementar la clase CRedBlackTree<T> CLASS CRedBlackTree Clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T> CLASS CSortedMap Clase genérica que implementa la interfaz IMap<TKey, TValue> CLASS CSortedSet Clase genérica que implementa la interfaz ISet<T> CLASS CStack Clase genérica que implementa la interfaz ICollection<T> CLASS

Metodos globales: