InitClose

Inicializa la serie temporal Close.

bool InitClose(

CIndicators* indicators

)

Parámetros

indicators

[in] Puntero a la colección de indicadores y series temporales.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

La serie temporal Close solo se inicializa si el Asesor Experto utiliza un símbolo/periodo temporal diferentes a los definidos en la inicialización (y se utiliza más serie temporal).