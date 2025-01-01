DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertBaseInitOpen 

InitOpen

Inicializa la serie temporal Open.

bool  InitOpen(
   CIndicators*  indicators    // puntero
   )

Parámetros

indicators

[in]  Puntero a la colección de indicadores y series temporales.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

La serie temporal Open solo se inicializa si el Asesor Experto utiliza un símbolo/periodo temporal diferentes a los definidos en la inicialización (y se utiliza más serie temporal).