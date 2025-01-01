Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertBaseStartIndex InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic StartIndex Obtiene el índice de la barra de inicio a analizar. virtual int StartIndex() Valor devuelto El índice de la barra de inicio a analizar. Nota El método devuelve 0 si la bandera para analizar la barra actual se establece a true (análisis de la barra actual). Si la bandera no se establece, devuelve 1 (análisis de la última barra completada). PriceLevelUnit CompareMagic