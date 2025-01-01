Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertBaseInitSpread InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic InitSpread Inicializa la serie temporal Spread. bool InitSpread( CIndicators* indicators // puntero ) Parámetros indicators [in] Puntero a la colección de indicadores y series temporales. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. Nota La serie temporal Spread solo se inicializa si el Asesor Experto utiliza un símbolo/periodo temporal diferentes a los definidos en la inicialización (y se utiliza más serie temporal). InitClose InitTime