Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertBasePriceLevelUnit InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitCompareMagic PriceLevelUnit Obtiene la unidad del nivel del precio. virtual double PriceLevelUnit() Valor devuelto El valor de la unidad del nivel del precio. Nota El método de la clase base devuelve el "peso" del punto de 2/4 dígitos.