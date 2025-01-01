DocumentaciónSecciones
Obtiene la unidad del nivel del precio.

virtual double  PriceLevelUnit()

Valor devuelto

El valor de la unidad del nivel del precio.

Nota

El método de la clase base devuelve el "peso" del punto de 2/4 dígitos.