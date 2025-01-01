Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertBaseInitIndicators InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic InitIndicators Inicializa todos los indicadores y series temporales. virtual bool InitIndicators( CIndicators* indicators=NULL // puntero ) Parámetros indicators [in] Puntero a la colección de indicadores y series temporales. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. Nota La serie temporal solo se inicializa si el objeto utiliza un símbolo o periodo temporal diferentes a los definidos en la inicialización. SetOtherSeries InitOpen